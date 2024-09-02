Kiraladığı otomobile zarar veren arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı (2)
TUTUKLANDIEdirne'ninKeşan ilçesinde kiraladığı otomobile zarar veren arkadaşı Caner Çiçek'i öldüren Mehmet Akalın, sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI
Edirne’ninKeşan ilçesinde kiraladığı otomobile zarar veren arkadaşı Caner Çiçek'i öldüren Mehmet Akalın, sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.
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