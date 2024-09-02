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        Kiraladığı otomobile zarar veren arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı (2)

        TUTUKLANDIEdirne'ninKeşan ilçesinde kiraladığı otomobile zarar veren arkadaşı Caner Çiçek'i öldüren Mehmet Akalın, sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 16:35 Güncelleme: 02.09.2024 - 16:40
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        Kiraladığı otomobile zarar veren arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı (2)
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        TUTUKLANDI

        Edirne’ninKeşan ilçesinde kiraladığı otomobile zarar veren arkadaşı Caner Çiçek'i öldüren Mehmet Akalın, sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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