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        Edirne'de hayvan hakları yasasına karşı toplanan 4 bin 203 imza TBMM'ye gönderildi

        EDİRNE Kent Konseyi (EKK) ve hayvan hakları dernekleri tarafından 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne karşı toplanan 4 bin 203 imza, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 15:59 Güncelleme: 03.09.2024 - 16:00
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        Edirne'de hayvan hakları yasasına karşı toplanan 4 bin 203 imza TBMM'ye gönderildi
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        EDİRNE Kent Konseyi (EKK) ve hayvan hakları dernekleri tarafından 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne karşı toplanan 4 bin 203 imza, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderildi.

        Edirne'de; EKK Hayvan Hakları Çalışma Grubu, Bir El Bin Nefes Derneği, 22 Dosteli Derneği, EDSHAYKO Derneği ve Tüm Yaşam Hakkı Savunucuları ile gönüllü hayvanseverler tarafından Saraçlar Caddesi'nde, 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne karşı 28 Temmuz'da oturma eylemi ve imza kampanyası başlatıldı. TBMM'de kabul edilen kanunun geri çekilmesinin talep edildiği eylemin 38'inci gününde 4 bin 203 imza toplandı.

        'HAYVANLARIN HAKLARININ SAVUNULMASI ADINA GÜÇLÜ BİR SES OLUŞTURDUK'

        PTT Şubesi'ne girişte konuyla ilgili dernekler adına basın açıklamasını okuyan Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Başkanı Esen Öcel, eylemin Edirne'de hayvan haklarına yönelik gerçekleştirilen en geniş çaplı hareketlerden olduğunu söyledi. Öcel, "2004 yılından beri yürürlükte olan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklere karşı durmak ve bu değişikliklerin iptalini talep etmek amacıyla başlattığımız bu kampanyamızda önemli bir aşamaya geldik. Her akşam 18.00-19.00 saatleri arasında Saraçlar Caddesi'nde tüm yaşam hakkı savunucular ile bir araya gelerek topladığımız imzalarla, hayvanların haklarının savunulması adına güçlü bir ses oluşturduk. Ağustos ayının sonu itibariyle toplanan imzalar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ileteceğiz ve hayvanların yaşam hakkının korunması adına gerekli tüm adımların atılması için baskılarımızı sürdüreceğiz. Bu mücadele, yalnızca hayvanları koruma yasasının yeniden ele alınması için değil, aynı zamanda toplumun her kesiminden insanın hayvanların yaşam hakkına sahip çıkması gerektiğine dair farkındalığı artırmak için de büyük bir önem taşıyor. Hayvanlar, sessiz dostlarımızdır ve onların sesi olmak bizim en temel görevlerimizden biridir" dedi.

        'YASANIN İPTALİ KONUSUNDA KARARLIĞIMIZI VURGULUYORUZ'

        Kampanyaya katılıp imzalarıyla destek verenlere teşekkür eden Öcel, "Bu kampanyanın gücü, her bir bireyin katkısıyla büyüdü ve amacımıza ulaşana kadar birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Toplanan 4023 imzanın, hayvan hakları için güçlü bir savunma olmasını ve meclisimizde yankı bulmasını umuyoruz. Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat diyerek katliam yasasının iptali konusunda kararlılığımızı bir kez daha vurguluyor ve herkesi, hayvanların haklarını savunmak için sesini yükseltmeye davet ediyoruz diye konuştu.

        Konuşmanın ardından dernek temsilcileri, PTT şubesinden toplanan imzaları TBMM'ye gönderdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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