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        Dalış tutkunları, Saros Körfezi'ndeki batık gemiyi görüntüledi

        EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesinde İbrice Limanı açıklarındaki batık gemi, dalgıçlar tarafından görüntüledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 13:43 Güncelleme: 04.09.2024 - 13:45
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        Dalış tutkunları, Saros Körfezi'ndeki batık gemiyi görüntüledi
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        EDİRNE’nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesinde İbrice Limanı açıklarındaki batık gemi, dalgıçlar tarafından görüntüledi.

        Sualtı Tarih Müzesi çalışmaları kapsamında Saros Körfezi açıklarında 2014’te batırılan gemi, yerli ve yabancı dalgıçların ilgisini çekiyor. Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) ve Keşan Belediyesi iş birliğiyle sürdürülen proje kapsamında batık gemiye dalışlar yapılıyor. Aynı bölgede batırılan uçak ve asker heykellerinin bulunduğu noktalara da dalışlar gerçekleştiriliyor. Dalgıçlar, 10 yılda deniz canlılarının barınmak, beslenmek, üremek ve akıntılardan korunmak amacıyla kullandığı yapay resif haline gelen batık gemiyi görüntüledi.

        Dalış eğitmeni Serdar Savaşal, dalgıçların gemiye sık sık dalış gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Proje dahilinde batırılan gemi, zeminde dümdüz duruyor. Yosun tutmuş, midye kabukları kaplamış, adeta bir akvaryum gibi, balıklar da içinde dolaşıyor. Su altında görsel bir şölen sunuyor. Gemi yerli ve yabancı dalgıçları da bölgeye çekiyor" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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