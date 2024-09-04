Sinema ve tiyatro sanatçısı Umut Avcı, hayatını kaybetti

İSTANBUL'da 15 gün önce beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan sinema ve tiyatro oyuncusu Umut Avcı (44), yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybetti. Avcı, memleketi Edirne'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Sinema ve tiyatro oyuncusu Umut Avcı, beynine pıhtı atması nedeniyle İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ameliyata edilen Avcı, sonrasında yoğun bakımda tedaviye alındı. Sevilen oyuncu, yoğun bakımdaki 15 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetti. Oyuncunun vefat haberini meslektaşı Levent Can duyurdu. Can, sosyal medya hesabından "Bu haber beni çok üzdü. Yaklaşık 7 yıl önce 'Gugukkuşu' oyununda aynı sahneyi paylaştığım, çok yetenekli ve iyi kalpli bir dostumu kaybettim" cümleleriyle üzüntüsünü dile getirdi.