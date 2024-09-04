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        Sinema ve tiyatro sanatçısı Umut Avcı, hayatını kaybetti

        İSTANBUL'da 15 gün önce beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan sinema ve tiyatro oyuncusu Umut Avcı (44), yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 18:00 Güncelleme: 04.09.2024 - 18:05
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        Sinema ve tiyatro sanatçısı Umut Avcı, hayatını kaybetti
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        İSTANBUL'da 15 gün önce beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan sinema ve tiyatro oyuncusu Umut Avcı (44), yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybetti. Avcı, memleketi Edirne'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

        Sinema ve tiyatro oyuncusu Umut Avcı, beynine pıhtı atması nedeniyle İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ameliyata edilen Avcı, sonrasında yoğun bakımda tedaviye alındı. Sevilen oyuncu, yoğun bakımdaki 15 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetti. Oyuncunun vefat haberini meslektaşı Levent Can duyurdu. Can, sosyal medya hesabından "Bu haber beni çok üzdü. Yaklaşık 7 yıl önce 'Gugukkuşu' oyununda aynı sahneyi paylaştığım, çok yetenekli ve iyi kalpli bir dostumu kaybettim" cümleleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

        Umut Avcı için bugün memleketi Edirne'de cenaze töreni düzenlendi. Eski Cami'de ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazında Avcı'nın tabutunun Beşiktaş atkısı konuldu. Törende acılı aileyi sevenleri ve Avcı'nın meslektaşları yalnız bırakmadı. Kılınan namazın sonrası Umut Avcı'nın cenazesi, Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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