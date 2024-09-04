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        Edirne'de 8 ayda 12 bin 791 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE Valisi Yunus Sezer, yasa dışı göçle mücadelenin önemli noktalarından Edirne'de 2024'ün ilk 8 ayında toplam 12 bin 791 kaçak göçmen yakalandığını belirterek, "Edirne'mizde yüzde 85 oranında göçmen trafiğinde azalma var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 19:26 Güncelleme: 04.09.2024 - 19:30
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        Edirne'de 8 ayda 12 bin 791 kaçak göçmen yakalandı
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        EDİRNE Valisi Yunus Sezer, yasa dışı göçle mücadelenin önemli noktalarından Edirne'de 2024'ün ilk 8 ayında toplam 12 bin 791 kaçak göçmen yakalandığını belirterek, "Edirne'mizde yüzde 85 oranında göçmen trafiğinde azalma var. Bu sene 31 Ağustos itibariyle toplam 12 bin 791 yasa dışı göçmen yakalanmış durumda" dedi. 

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte gerçekleştirilen ağustos ayı asayiş toplantısının ardından, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede gelinen noktayla ilgili bilgiler paylaştı. Edirne'de 2024'ün ilk 8 ayında toplam 12 bin 791 yasa dışı göçmenin yakalandığını dile getiren Vali Sezer, kentte yüzde 85 oranında göçmen trafiğinde azalma yaşandığını söyledi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin önemine değinen Vali Sezer, "Yasa dışı göçmenlerle ilgili mücadelemiz ve göçmen kaçakçılarıyla mücadelemiz de artarak devam ediyor. Bu konuda hem Cumhurbaşkanımızın hem İçişleri Bakanımızın bizlere vermiş oldukları talimatlar var. Bu noktada son derece hassasız ve geçen yıldan beri de yoğun bir göçmen kaçakçılığıyla ve kaçakçılarıyla mücadelemiz devam ediyor. Öncelikle şunu belirtmek isterim; Edirne'mizde yüzde 85 oranında göçmen trafiğinde azalma var. Yani Edirne'ye geçiş olarak kullanan göçmenlerde yüzde 85 geçen yıla göre bir azalma var. Yaz aylarında biraz mevsimsel olarak artış gösterdi. Fakat yine belirtmek istiyorum; bu yüzde 85 azalış bizim açımızdan önemli. Burada önemli bir mücadele söz konusu" diye konuştu.

        'İLK 8 AYDA 12 BİN 791 YASA DIŞI GÖÇMEN YAKALANDI' 

        Kentte ilk 8 aylık dönemde 209 organizatör tutuklandığını belirten Vali Sezer, "Bunlardan adli kontrol şartıyla serbest bırakılanlar da dahil olmak üzere 451 tane organizatörü bu sene yakaladık ki geçen yıla göre bu oranda tutuklamada yüzde 70 artışımız var. Yakalamalarda da yine yüzde 60'a yakın bir artış söz konusu. Yine bu sene göçmen kaçakçılığına karışan araçlarla ilgili olarak, yoğun bir çalışma ortaya konuldu. 128'i bot 2 tanesi tekli olmak üzere toplamda 655 tane araç bu sene göçmen kaçakçılığı nedeniyle yakalanmış durumda. Bu da bizim açımızdan son önemli. Buradan sadece göçmen kaçakçıları değil, örgüt mensupları ve suça karışan insanlardan da sınır dışına kaçmak isteyenler söz konusu. Burada da bu sene örgüt mensubu olarak yakaladığımız kişi sayısı 363. Bu sene 31 Ağustos itibariyle toplam 12 bin 791 yasa dışı göçmen yakalanmış durumda" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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