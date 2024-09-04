Edirne'de 8 ayda 12 bin 791 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, yasa dışı göçle mücadelenin önemli noktalarından Edirne'de 2024'ün ilk 8 ayında toplam 12 bin 791 kaçak göçmen yakalandığını belirterek, "Edirne'mizde yüzde 85 oranında göçmen trafiğinde azalma var. Bu sene 31 Ağustos itibariyle toplam 12 bin 791 yasa dışı göçmen yakalanmış durumda" dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte gerçekleştirilen ağustos ayı asayiş toplantısının ardından, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede gelinen noktayla ilgili bilgiler paylaştı. Edirne'de 2024'ün ilk 8 ayında toplam 12 bin 791 yasa dışı göçmenin yakalandığını dile getiren Vali Sezer, kentte yüzde 85 oranında göçmen trafiğinde azalma yaşandığını söyledi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin önemine değinen Vali Sezer, "Yasa dışı göçmenlerle ilgili mücadelemiz ve göçmen kaçakçılarıyla mücadelemiz de artarak devam ediyor. Bu konuda hem Cumhurbaşkanımızın hem İçişleri Bakanımızın bizlere vermiş oldukları talimatlar var. Bu noktada son derece hassasız ve geçen yıldan beri de yoğun bir göçmen kaçakçılığıyla ve kaçakçılarıyla mücadelemiz devam ediyor. Öncelikle şunu belirtmek isterim; Edirne'mizde yüzde 85 oranında göçmen trafiğinde azalma var. Yani Edirne'ye geçiş olarak kullanan göçmenlerde yüzde 85 geçen yıla göre bir azalma var. Yaz aylarında biraz mevsimsel olarak artış gösterdi. Fakat yine belirtmek istiyorum; bu yüzde 85 azalış bizim açımızdan önemli. Burada önemli bir mücadele söz konusu" diye konuştu.