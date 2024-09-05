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        Oltayla yakaladığı dev balığı bacaklarının üzerinde bebek gibi salladı

        EDİRNE'nin Havsa ilçesinde amatör balıkçı İdris Özocak (35), gölette oltayla tuttuğu 16 kilogram ağırlığındaki sazan balığını kıyıya çıkardıktan sonra sevincini göstermek için bebek gibi bacaklarına yatırıp, salladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 14:12 Güncelleme: 05.09.2024 - 14:15
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        Oltayla yakaladığı dev balığı bacaklarının üzerinde bebek gibi salladı
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        EDİRNE’nin Havsa ilçesinde amatör balıkçı İdris Özocak (35), gölette oltayla tuttuğu 16 kilogram ağırlığındaki sazan balığını kıyıya çıkardıktan sonra sevincini göstermek için bebek gibi bacaklarına yatırıp, salladı. Özocak’ın sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüler, çok sayıda izlenme ve beğeni aldı.

        Havsa’da amatör balıkçı İdris Özocak’ın gölete attığı oltaya 16 kilogram ağırlığında sazan balığı takıldı. Balığı kıyıya çıkarttığında büyük mutluluk yaşadığını belirten Özocak, bu büyüklükteki bir balığı ilk kez yakaladığını söyledi. Özocak, yaşadığı mutluluğu espri amacıyla dev balığı bebek gibi bacaklarına yatırıp sallayarak gösterdi. İdris Özocak’ın sosyal medya hesabında yayınladığı görüntüler çok sayıda izlenme ve beğeni aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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