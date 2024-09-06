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        4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

        EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 12:32 Güncelleme: 06.09.2024 - 12:35
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        4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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        EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

        Güvenlik güçlerinin Meriç ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan FETÖ/PDY şüphelileri M.Ö., N.U., N.Ö. ve İ.Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

        Öte yandan, dün Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri M.G. ve S.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

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