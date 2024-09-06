4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Öte yandan, dün Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri M.G. ve S.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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