Gölette 25 kiloluk yayın balığı yakaladı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde tekneyle gölete açılan balıkçı Mehmet Eğercioğlu’nun ağına 1 metre 80 santimetre boyunda, 25 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.

İpsala ilçesine bağlı Paşaköy’de tekneyle Yenikarpuzlu Göleti'ne açılan balıkçı Mehmet Eğercioğlu’nun ağına büyük bir balık takıldı. Bir süre uğraşan Eğercioğlu, balığı yorduktan sonra tekneye çıkarmayı başardı. Mehmet Eğercioğlu, 1 metre 80 santimetre boyunda ve 25 kilogram ağırlığa sahip balığın yayın türü olduğunu fark etti. Hem sevinç hem de şaşkınlık yaşayan Eğercioğlu, boyu kadar olan balığı restoranlara satacağını söyledi.