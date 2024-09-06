Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Gölette 25 kiloluk yayın balığı yakaladı

        EDİRNE'nin İpsala ilçesinde tekneyle gölete açılan balıkçı Mehmet Eğercioğlu'nun ağına 1 metre 80 santimetre boyunda, 25 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 19:15 Güncelleme: 06.09.2024 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gölette 25 kiloluk yayın balığı yakaladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'nin İpsala ilçesinde tekneyle gölete açılan balıkçı Mehmet Eğercioğlu’nun ağına 1 metre 80 santimetre boyunda, 25 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.

        İpsala ilçesine bağlı Paşaköy’de tekneyle Yenikarpuzlu Göleti'ne açılan balıkçı Mehmet Eğercioğlu’nun ağına büyük bir balık takıldı. Bir süre uğraşan Eğercioğlu, balığı yorduktan sonra tekneye çıkarmayı başardı. Mehmet Eğercioğlu, 1 metre 80 santimetre boyunda ve 25 kilogram ağırlığa sahip balığın yayın türü olduğunu fark etti. Hem sevinç hem de şaşkınlık yaşayan Eğercioğlu, boyu kadar olan balığı restoranlara satacağını söyledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Umut Ünlü, Paralimpik Şampiyonu!
        Umut Ünlü, Paralimpik Şampiyonu!
        Bomba ihbarı: Hindistan’dan Almanya’ya giden uçak Erzurum'a indi
        Bomba ihbarı: Hindistan’dan Almanya’ya giden uçak Erzurum'a indi
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Sevilay Öztürk'ten bronz madalya!
        Sevilay Öztürk'ten bronz madalya!
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
        Razgatlıoğlu antrenman seansında kaza yaptı
        Razgatlıoğlu antrenman seansında kaza yaptı
        Candan kardeşler davasında ikinci celse
        Candan kardeşler davasında ikinci celse
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        CHP'de tüzük kurultayı başladı
        CHP'de tüzük kurultayı başladı
        Eylem Tok olayında özel rapor tepkisi!
        Eylem Tok olayında özel rapor tepkisi!
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Kart limitine OVP tırpanı
        Kart limitine OVP tırpanı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Satılık demir taht
        Satılık demir taht
        Uyurken beyinde neler oluyor?
        Uyurken beyinde neler oluyor?
        Büyük heyecan için sayılı günler
        Büyük heyecan için sayılı günler

        Benzer Haberler

        23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi
        23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi
        Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası, Edirne'de başladı
        Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası, Edirne'de başladı
        GÜNCELLEME - 2 - Dilan ve Engin Polat çiftinin davasında tutuklu sanıklar t...
        GÜNCELLEME - 2 - Dilan ve Engin Polat çiftinin davasında tutuklu sanıklar t...
        Edirne'de sağlıklı hayat merkezleri tanıtıldı
        Edirne'de sağlıklı hayat merkezleri tanıtıldı
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Dünya Kürek Şampiyonası'nın Meriç Nehri'nde düzenlenmesi hedefleniyor
        Dünya Kürek Şampiyonası'nın Meriç Nehri'nde düzenlenmesi hedefleniyor