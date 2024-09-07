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        Edirne'de 16 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı

        EDİRNE'ninSüloğlu ilçesinde 16 kaçak göçmen yakalandı, organizatör şüphelisi 2 sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 10:59 Güncelleme: 07.09.2024 - 11:05
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        Edirne'de 16 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı
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        EDİRNE'ninSüloğlu ilçesinde 16 kaçak göçmen yakalandı, organizatör şüphelisi 2 sürücü gözaltına alındı.

        Süloğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 araç içinde kaçak göçmen bulunduğu ihbarı sonrası harekete geçti. Sürücüler takip edildiklerini fark edince araçları bırakıp, kaçmaya başladı. Sürücülerin ardından araçlardaki bazı göçmenler de araziye dağıldı. Jandarma, daha önce araçlardan indirilen ve araziye kaçan göçmenleri yakalamak için arama çalışması başlattı. Arazide yapılan aramalarda 14 göçmen, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk bölgesinde 2 göçmen olmak üzere 16 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatör şüphelisi 2 sürücü de gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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