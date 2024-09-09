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        Edirne'de öğrenciler, davul ve zurna ekibinin oyun havalarıyla dersbaşı yaptı

        EDİRNE'de Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu öğrencileri, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin vazgeçilmez unsuru davul ve zurna ekibinin okul bahçesinde çaldığı oyun havaları ile dersbaşı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 12:59 Güncelleme: 09.09.2024 - 13:05
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        Edirne'de öğrenciler, davul ve zurna ekibinin oyun havalarıyla dersbaşı yaptı
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        EDİRNE'de Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu öğrencileri, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin vazgeçilmez unsuru davul ve zurna ekibinin okul bahçesinde çaldığı oyun havaları ile dersbaşı yaptı. Kırkpınar marşları ve Roman havaları çalan ekip, öğrencileri meşhur Hababam Sınıfı müziği eşliğinde derse yolladı.

        Edirne'de 2024-2025 eğitim-öğretim yılı il genelinde 56 bin 616 öğrencinin dersbaşı yapmasıyla başladı. İlk ders gününde Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin vazgeçilmez unsuru olan Kırkpınar davul ve zurna ekibi ise öğrencilere sürpriz yaptı. Ekipten 7 gönüllü, Kırkpınar'da giydikleri geleneksel kıyafetlerle Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu bahçesine marşlar eşliğinde geldi. Öğrenci ve velilerin şaşkın bakışları arasında okul bahçesinde konser veren ekip, Kırkpınar marşları ve Roman havaları çaldı. Ekibin çaldığı oyun havalarına bazı öğrenciler de eşlik ederek oyun oynadı. Ekip, mini konser sonunda öğrencileri Hababam Sınıfı'nın meşhur müziği eşliğinde sınıflarına uğurladı.

        'ONLARA MORAL OLDUYSAK NE MUTLU BİZE'

        Kırkpınar davul ve zurna ekibi şefi Salih Yanyacı, çocukları yeni eğitim ve öğretim yılı başında sevgi dolu müziklerle okula uğurlamak istediklerini belirterek, "Eğitim-öğretim yılı başında çocuklarımızı hareketli sevgi dolu müziklerle uğurlamak istedik. Tüm amacımız çocuklarımıza ve öğretmenlerimize moral vermekti. Son olarak da Hababam Sınıfı müziğini çalarak derslerini yolladık, onlara çok güzel bir anı olduğunu düşünüyorum. Biz de çok mutlu olduk. Çocuklarımız bizim çocuklarımız. Onlara moral verdiysek ne mutlu bize" dedi.

        Ekip üyelerinden Güney Yanyacı, çocukların okula olan motivasyonlarını arttırmak için etkinliği düzenlediklerini söyledi. Yanyacı, "Okula başlangıçta çocuklarımıza moral olmak istedik. Motivasyonlarını arttırmak için böyle bir şey aklımıza geldi. Çocuklarımız da sağ olsunlar bizi sevgiyle karşıladılar. Davul ve zurna sevmeyen çocuk yok zaten. Hem çocuklarımıza hem öğretmenlerimize başarılar diledik" diye konuştu.

        'EDİRNE EĞİTİM YILI OLARAK BELİRLEDİK'

        Öte yandan Edirne Valisi Yunus Sezer, Kurtuluş İlkokulu'nda öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılı açılışına katıldı. Okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencileriyle sohbet eden Vali Sezer, yeni eğitim-öğretim yılının hem öğrenciler hem de veliler açısından başarılı, sağlıklı ve huzurlu geçmesini diledi. Sezer, "Bütün öğretmenlerimize, öğrencilerimize buradan başarılar diliyorum. Bu sene Edirne’miz açısından da çok önemli. Bu sene valilik olarak biz, kendi sloganımızı ‘Edirne Eğitim Yılı’ olarak belirledik. Geçen hafta da tüm paydaşların katılımıyla bir çalıştay düzenledik. İçerisinde sivil toplum kuruluşlarından, belediye başkanlarına, kaymakamlara, okul aile birliklerine kadar tüm tarafların olduğu bir çalıştay düzenledik. Bu sene de hem akademik olarak hem sosyal, sportif ve kültürel olarak öğrencilerimizin ve eğitimin çıtasını en üst seviyeye çıkarmak için elimizden geleni ortaya koyacağız. Sürekli okullarda ve sahalarda olacağız ve Edirne’mizin eğitiminin başarı çıtasını inşallah en üst seviyelere doğru çıkarma gayreti içerisinde olacağız dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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