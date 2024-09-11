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        2 FETÖ ve 1 PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

        EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY ve 1 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 15:04 Güncelleme: 11.09.2024 - 15:10
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        2 FETÖ ve 1 PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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        EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY ve 1 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

        Güvenlik güçlerinin Meriç ilçesi ve merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlediği operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan FETÖ/PDY şüphelileri V.Ö. ve A.A. ile 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan M.B. yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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