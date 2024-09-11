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        Sürücüsünün kaçarken kaza yaptığı araçta 3 göçmen yakalandı

        EDİRNE'de, polisin 'dur' ihtarına uymadığı sürücünün kullandığı hafif ticari araç trafik levhasına çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 17:48 Güncelleme: 11.09.2024 - 19:16
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        Sürücüsünün kaçarken kaza yaptığı araçta 3 göçmen yakalandı
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        EDİRNE'de, polisin 'dur' ihtarına uymadığı sürücünün kullandığı hafif ticari araç trafik levhasına çarptı. Kazada, araçta bulunan 6 kaçak göçmenden 3'ü yakalandı.

        Edirne-Havsa kara yolu üzerinde devriye yürütün trafik polisleri, Sazlıdere köyü yakınlarında durumundan şüphelendikleri hafif ticari araca 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis de peşine düştü. Takip sırasında araç, yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Kaza sonrası araçta bulunan sürücü de dahil Suriye uyruklu 6 kaçak göçmenden 3'ü kaçtı, 3'ü ise yakalandı. Polis ve jandarma ekipleri, kaçan 3 göçmeni yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Gözaltındaki 3 göçmenle ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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