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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terör şüphelisi tutuklandı

        EDİRNE'deYunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY ve 1 PKK/KCK şüphelisi, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 13:27 Güncelleme: 12.09.2024 - 13:30
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terör şüphelisi tutuklandı
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        EDİRNE'deYunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY ve 1 PKK/KCK şüphelisi, tutuklandı.

        Güvenlik güçlerinin Meriç ilçesi ve merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlediği operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan FETÖ/PDY şüphelileri V.Ö. ile A.A. ve 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan M.B. yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Ö., A.A. ve M.B., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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