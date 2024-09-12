Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terör şüphelisi tutuklandı

Güvenlik güçlerinin Meriç ilçesi ve merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlediği operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan FETÖ/PDY şüphelileri V.Ö. ile A.A. ve 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan M.B. yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Ö., A.A. ve M.B., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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