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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 10:59 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:05
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Malkara-Keşan kara yolundaki bir akaryakıt istasyonu önünde F.D. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri E.S., S.M.K. ve G.K. ile organizatör F.D. yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D., çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.S., S.M.K. ve G.K., 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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