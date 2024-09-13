Durdurulan otomobilden 240 uyuşturucu hap ile esrar çıktı; 2 gözaltı
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde durdurulan otomobilde 240 sentetik uyuşturucu hap ile sahte polis ve gazeteci kimlikleri ele geçirildi.
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde durdurulan otomobilde 240 sentetik uyuşturucu hap ile sahte polis ve gazeteci kimlikleri ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 240 sentetik uyuşturucu hap, 1,17 gram esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 51 bin lira ve 700 dolar nakit para ile sahte polis ve gazeteci kimlikleri ele geçirildi. Otomobildeki Ş.A. ve Y.B., gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.