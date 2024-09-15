Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi S.
EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi S.O., tutuklandı.
Terör örgütü PKK şüphelisi S.O., önceki gün merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Gözaltına alınan S.O.'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen S.O., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.