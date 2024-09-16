Çeltik kurutma makinesinde akıma kapılıp öldü

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şehitler köyündeki çeltik sahasında meydana geldi. Keşan ilçesinde esnaflık ve çiftçilik yapan Beyhan Göl, kurutma makinesine çeltik döktüğü sırada elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Göl, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Beyhan Göl’ün cenazesi otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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