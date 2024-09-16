Kuraklığın etkilediği Edirne'de çeltikte 'verim kaybı' endişesi

EDİRNE Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, aşırı sıcaklarla yağışsız geçen yaz aylarında kuruma noktasına gelen Tunca ve Meriç Nehri'nden sulanan çeltiklerde az da olsa verim kaybı yaşanacağını söyledi. Bölgede dönüşümlü sulamayla kaybın önüne geçilmeye çalışıldığını belirten Arabacı, "Bunun neticesinde tabii ki zarar görecek alanlar var. Bir kısım alanlarda verim kaybı olacak mıdır? Tabii ki olacaktır ama sonuç itibarıyla hasat dönemine kadar bu süreci yürüttük" dedi.

Türkiye'nin çeltik ihtiyacının yaklaşık yüzde 45'inin karşılandığı Edirne'de, aşırı sıcaklarla yaz aylarının yağışsız geçmesi, sulamanın yapıldığı Tunca ve Meriç nehirlerini kuruma noktasına getirdi. Edirne Valiliği de bu süreçte, bölgedeki kurumlar ve üreticilerle görüşerek, dönüşümlü sulama modeliyle verim kaybının önüne geçmeye çalıştı. Üretici hasat mesaisine hazırlanırken, bölgedeki son durumu değerlendiren Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, yaşanan kuraklık nedeniyle çeltiklerde az da olsa verim kaybı yaşanacağını söyledi.

'ÇELTİKTE SIKINTILI BİR YIL GEÇTİ' Çeltikte çok zor bir yıl geçtiğini belirten Arabacı, "Çeltikte ciddi anlamda su sıkıntısı yaşadık. Meriç Nehri'nde de sıkıntılar yaşandı, hatta belli aralıklarla su kesintileri yapıldı ama en büyük sıkıntı da Tunca Nehri'nde yaşandı bu yıl. Tunca Nehri'nden sulanan çeltiklerde aşağı yukarı 2 aydan fazla sıkıntı yaşandı. Çeltiği ekip, otla mücadele için zirai ilaç attığımız dönemden sonra çeltikte su sıkıntısı başladı. Bu süreçte bir toplantı yaptık vali beyin başkanlığında ve onun talimatıyla dönüşümlü sistem sulamaya geçtik, Tunca Nehri'nde. Bu dönüşümlü sistem sulamada da Bulgaristan sınırından Edirne'ye kadar olan üreticilerimizi mağdur etmemek için elimizden gelen emeği verdik. Burada belli aralıklarla en başta suyun bol olduğu bölgelerde de su kesintisi yapılarak alt kısma su iletilmesi sağlandı. En azından can suyu diyebileceğimiz su verildi alt kısma. Tabii burada Edirne'ye yakın olan kısımlarda bazı üreticilerimiz su yetmediğinden belli miktar alanları bıraktı. Genel olarak baktığımızda dönüşümlü sistemde elimizden geldiğince mücadele edip üreticilerimizin sulamasını sağladık" diye konuştu.

'VERİM KAYBI MUTLAKA OLACAK' Yaşanan sıkıntı nedeniyle verim kaybının olacağını anlatan Hüseyin Arabacı, "Bunun neticesinde tabii ki zarar görecek alanlar var. Bir kısım alanlarda verim kaybı olacak mıdır? Tabii ki olacaktır ama sonuç itibarıyla hasat dönemine kadar bu süreci yürüttük. İnşallah üreticilerimiz hayırlısıyla ürünlerini toplar, hasadını yapar, diye düşünüyorum. Edirne ekilişinin tamamına baktığımızda, özellikle Tunca Nehri'ndeki zarar gören kısım azınlıkta kalıyor. Bir miktar verim kaybı olacaktır ama Tunca Nehri'nde olan sıkıntı Meriç Nehri'nde de oldu fakat Meriç, Tunca kadar çok sıkıntı yaratmadı. Orada üç gün arayla 24 saat kesinti yaparak idare edildi ama tabii o bölgede de kooperatiflerimiz zaman zaman iki gün bir bölgeye verdiler, iki gün başka bölgeye verdiler. Orada da bölge bölge suyu yöneterek süreci aşmaya çalıştılar. Yani Meriç ve Tunca'da da, ikisinde de bir su sıkıntısı vardı. Bunun verime etkisi var mıdır? Muhakkak az da olsa olacaktır. Şu an hasat dönemi başlayan üreticilerimiz var ama daha çok fazla değil. Önümüzdeki hafta birçok yerde hasat başlayacaktır. Hasat başladıktan sonra bunları yorumlamak daha kolay olacaktır. Çünkü verimler nerelerde? Kaç kilo civarında? O zaman göreceğiz bu süreci ve daha net rakam konuşabiliriz" ifadelerini kullandı.