Bakan Yumaklı: Çeltikte 980 bin ton rekolte geleceğini düşünüyoruz

TÜRKİYE'nin çeltik ihtiyacının yaklaşık yüzde 44'ünün karşılandığı Edirne'nin İpsala ilçesinde Çeltik Festivali'ne katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılında Türkiye'de çeltik üretiminde 980 bin tonluk rekolte beklediklerini söyledi. Yumaklı, "Bizim tahminimiz yaklaşık 980 bin tonluk bir rekoltenin geleceğini düşünüyoruz. İnşallah bu gerçekleşmiş olur. Böylece ülkemizin ihtiyaç duymuş olduğu çeltiğin yüzde 75'ini biz bu topraklarda üretmiş olacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Bakan Yumaklı, Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen Çeltik Festivali'ne katıldı. Törende Bakan Yumaklı'ya Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve üretici birlikleri temsilcileri ile üreticiler katıldı. Törende konuşan Bakan Yumaklı, çeltiğin çok önemli besin kaynaklarından birisi olduğunu belirterek, Edirneli üreticinin bu anlamda bilinçli üretim yaptığını söyledi. Yumaklı, "Hem Edirne’miz için hem İpsala'mız için hem ülkemiz için bugün gerçekleştireceğimiz bu hasadın ilk günü itibariyle burada beraber en azından sembolik de olsa bizimle başlayacak olan bu sezonun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sonda söyleyecektim ama başta söyleyeyim. Kazasız, belasız, problemsiz, çok güzel bir hasat sezonu geçsin diliyorum. Edirne çeltiğin başkenti, sofralardaki tabakların beşte biri diye söyledik. Türkiye'nin yüzde 44'ünü üreten Edirne'nin, yarısını da üreten İpsala'dayız. Biz Tarım Orman Bakanlığı olarak son 22 yılda Türkiye'nin tarımına, Türkiye'nin gıda arz güvenliğine en önemli katkıyı, güçlü bir altyapı kazandırarak yapmış olduk. Hep konuşuyoruz, bir karış toprak bile boş kalmasın diye gece gündüz çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Son dönemde özellikle üretim potansiyelimizi yukarı çekmek için bütün dünyanın da cevap aradığı bazı sorulara, bizler tespit edip uygulayacağımız politikalarımızda karşılık vermiş olduk. Çok basit bir konu olarak belki görülebilir ya da bazı makalelerin konusu olarak düşünülebilir ama şunun mutlaka altını çizmek istiyorum; eğer üretim planlamasını bizler 40 yıldır konuşulan bu hususu, gündeme getirip uygulamamış olursak eğer hem dünyadaki rakiplerimizden geri kalmış olacağız, hem de bu ülkenin insanının ihtiyacını karşılamakta büyük bir problemle karşı karşıya kalmış olacağız" diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ SENE EN ÇOK SÖZLEŞMELİ ÜRETİM KONUSU ÜZERİNDE DURACAĞIZ' Brezilya'nın Mato Grosso eyaletinin başkenti Cuiaba'da düzenlenen, bakanlık olarak katıldıkları G20 Tarım Bakanları Zirvesi'ne değinen Bakan Yumaklı, "Dün değil bir önceki gün G20 Zirvesi’nden döndük. Dünyadaki bütün ülkelerin üzerinde durduğu en önemli konu gıda arz güvenliği. Yani siz ülkenizin insanına, ya da ülkenize gelenlerin ihtiyacına cevap verecek bir tarımsal üretimin gerçekleştirmek zorundasınız. Herkes bunun için neler yapılması konusunda veya neler yapılması gerektiği konusunda kafa yoruyor. Ben orada şunu gururla söyleyebilirim ki; bütün çiftçilerimize, bütün üreticilerimizle tekraren gurur duyuyorum. Türkiye'nin üreticisi, dünyadaki birçok ülkeden çok daha iyi seviyede. Hem bilinç olarak hem üretim kabiliyeti ve kapasitesi olarak. Tarımsal üretimin planlanması konusu biz nerede, neyi ve ne kadar ekeceğiz konusunu eğer bu 1 Eylül'den başlattığımız şekilde uygulayabilirsek gerçekten çok büyük bir avantaj sağlamış olacağız. Ama tek bu değil. Sözleşmeli üretim bunun en önemli ayaklarından bir tanesi. Bizler de artık önümüzdeki sene en çok herhalde bu konu üzerinde duracağız. Çünkü sadece üretmek yetmiyor malumunuz. Bunların aynı zamanda pazara değerinde gitmesini de sağlamak gerekiyor. Bu konunun en önemli başlığı ise sözleşmeli üretim. Yine işlenmeyen tarım arazilerinin tarıma kazandırılması vardı. Bütün üretim alanlarının kayıt altına alınması vardı. Bunları da inşallah peyderpey tamamlayacağız. Yani velhasıl devrim niteliğindeki çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalarda bu zamana kadar katkıda bulunmuş olan geçmiş bakanlar, bürokratlar kimler varsa üreticiler, üretici birlikleri hepsine tekraren teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

‘ÇELTİK ÜRETİMİNDE ORTALAMA VERİMİMİZ 803 KİLOGRAM’ Bakan Yumaklı, çeltik üretiminde 2024 yılında 980 bin tonluk rekolte beklendiğini belirterek, "Dünyada çeltik üretiminin ortalama verimi dekarda 471 kilogram. İstatistikler böyle söylüyor. Ama ülkemizde bu rakam 803 kilogram. Yani bu konuda da çok ciddi bir avantajımızın olduğunu söyleyebiliriz. Elbette bunun çok önemli bir tarafı, bizim bereketli topraklarımız ama değerli üreticilerim, sizlerin emeğiyle bu rakamlar oluşmuş oluyor. Tekraren hepinize buradan canı gönülden teşekkür ediyorum. 2022 yılındaki çeltik üretimimiz yaklaşık 360 tonmuş, şimdi 900 bin tonlara kadar gelmişiz. 2024 yılındaki beklentimiz bilmiyorum bu rakamlar ne kadar konuşuldu ya da uzlaşıldı ama bizim tahminimiz yaklaşık 980 bin tonluk bir rekoltenin geleceğini düşünüyoruz. İnşallah bu gerçekleşmiş olur. Böylece ülkemizin ihtiyaç duymuş olduğu çeltiğin yüzde 75'ini biz bu topraklarda üretmiş olacağız. Demek ki ne kaldı geriye? Yüzde 25. İnşallah onu da başaracağız hep beraber" dedi.

'SU SIKINTISINI ÖNÜMÜZDEKİ SENE ŞANSA BIRAKAMAYIZ' Edirne'de yaz aylarında, aşırı sıcak ve yağışsız geçen mevsim nedeniyle yaşanan kuraklığa dikkat çeken Bakan Yumaklı, "Bu üretim sezonunu sizler için çok kolay geçmediğini, yakinen biliyorum. Nereden biliyorum? Sayın Valimiz de değerli vekilimizle, il başkanımızla, belediye başkanlarımızla sürekli bir iletişim içerisinde olduk. Özellikle su konusunda yaşanan o süreci hep beraber takip ettik. Küresel iklim değişikliği nedeniyle yağışların diğer yıllara göre daha az olması Tunca ve Meriç Nehri'nin debisini etkiledi. Çeltik üreticilerimizin bu durumdan etkilenmemesi için, kademeli su planlaması gibi çalışmalar yaparak, üretim döneminin kayıpsız tamamlanmasını sağladık. Bizler el ele verdiğimiz zaman, omuz omuza verdiğimiz zaman çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Yalnız bu seneyi bir şekilde geçirdik. Ama önümüzdeki sene bunu şansa bırakamayız. Dolayısıyla çalışmalara bugünden başlamış olacağız. Bunu da ben ve ekibim adına sizlere sözünü vermiş olayım şimdiden" ifadelerini kullandı.

'İPSALA'DA ÇELTİK İŞLEME VE PAKETLEME FABRİKASI KURULACAK' Edirne ve İpsala ilçesinin çeltikte markalaşma konusunun da önemli olduğunu dile getiren Yumaklı, "Bu konuları konuşurken aynı zamanda markalaşma konusunu, özellikle çeltik bağlamında konuşuyorsak, bu önemli ürünü adı geçtiğinde sadece Türkiye'de değil bütün dünyada İpsala'nın, Edirne'nin adının geçmesini de sağlamamız lazım. Bu da ayrı bir konu. Buna çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi biz buradan bir müjde verelim. Tarım Kredi Kooperatiflerimiz tarafından Trakya'nın önemli çeltik işleme ve pirinç paketleme fabrikalarından birisi de İpsala'da kurulmuş olacak. Özel sektörün de yatırımları var elbette. İnşallah bütün üreticilerimize bu da şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

'EDİRNE'DE 525 BİN DEKAR ALAN SULAMAYA AÇILACAK' Bakan Yumaklı, 2030 yılında dünyada ve Türkiye'de çeltik üretiminin yüzde 50 artması yönünde beklenti olduğuna dikkat çekerek, "Dolayısıyla suyu baza alarak tarımsal üretimi de planlayarak bunu başarmak zorundayız. Bu kapsamda su ve sulama yatırımlarına önem verdiğimizi bir kere daha söylemiş olayım. Edirne için 15 tane projemiz var. Bunların rakamı yaklaşık 14 milyar civarında. Şimdi neden bu rakamı söylüyorum? Biraz önce değerli valim söyledi ki; AFAD zamanında kendisiyle çok zorlu bir dönem geçirmiş olduk, birlikte çalıştık. Deprem bölgesinin ihtiyacını giderme adına şu anda çok yoğun bir gayret sarf ediyor devletimiz. Ancak bir konuyu bunun dışında tuttuk. O da nedir? Su ve sulama projeleri. Dolayısıyla buradan bizlere bu konuda destek veren yardımlarını ve bizi cesaretlendirmesini hiç eksiltmeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum. Bu sulama projeleriyle birlikte Edirne'de sulamaya açılacak olan alanın toplam miktarı 525 bin dekar. Bu kadar alanı daha inşallah açmış olacağız. Özellikle 11 milyarlık kaynağı biz Hamzadere Barajı'nın sulamasına, Çakmak Barajı'nın sulamasına, Subaşı sulamasına ve Bülbüldere regülatörü ve sulamasına ayırmış durumdayız. İnşallah bunları da çok hızlı bir şekilde hayata geçirmiş olacağız. Bunların da tekrar bütün çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı olmasını istiyorum" dedi.