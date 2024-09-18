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        Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 terör şüphelisi yakalandı

        EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 terör şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 12:19 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:25
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        Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 terör şüphelisi yakalandı
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        EDİRNE’de Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 terör şüphelisi yakalandı.

        Güvenlik güçleri, merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri P.K. ve A.Ş. ile 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan G.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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