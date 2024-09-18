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        Edirne'de RES projesinin ÇED süreci sonlandırıldı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe, Sazlıdere ve Pırnar köyleri sınırlarında özel bir şirket tarafından rüzgar enerji santrali (RES) ve elektrik depolama tesisi projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından sonlandırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 14:43 Güncelleme: 18.09.2024 - 14:45
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        Edirne'de RES projesinin ÇED süreci sonlandırıldı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe, Sazlıdere ve Pırnar köyleri sınırlarında özel bir şirket tarafından rüzgar enerji santrali (RES) ve elektrik depolama tesisi projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından sonlandırıldı.

        Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe, Sazlıdere ve Pırnar köyleri sınırlarında orman, 1’inci derece tarım arazileri ve mera alanında yapılmak istenen RES ve elektrik depolama tesisi projesinin ÇED sürecinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından sonlandırıldığı bildirildi. Özel bir şirket tarafından mera, tarım ve orman arazilerine RES ve elektrik depolama tesisi kurmak için 2023’te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurmuştu. Şirketin 29 rüzgar türbini kurmak istediği projeye ilişkin halkın katılımı toplantısı ise 1 Ağustos’ta, Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe köyünde yapılmıştı. Gökçetepe, Sazlıdere ve Pınar köylerini kapsayan projenin toplantısına katılanlar, projenin doğaya zarar vereceğini vurgulamıştı. Projenin tarım alanlarına zarar vermesinin yanı sıra göç yolundaki kuşları da olumsuz etkileneceğine dikkat çekilmişti. Ayrıca toplanan itiraz dilekçeleri de Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne teslim edilmişti.

        ‘TEKRAR GÜNDEME GELMESİ DURUMUNDA YİNE KARŞI ÇIKACAĞIZ’

        Gökçetepe Köyü Muhtarı Abdullah Kemik, projenin orman, mera ve tarım arazilerine yapılmak istendiğini belirterek, “Burası aynı zamanda turizm bölgesi. İptal edilmesi bizim için sevindirici oldu. Köylerdeki kimse projeyi istemiyor. Projenin tekrar gündeme gelmesi durumunda yine karşı çıkacağız” dedi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden projeye ilişkin yapılan duyuruda ise “İlimiz Keşan ilçesi, Gökçetepe, Sazlıdere ve Pırnar köyleri sınırları içerisinde yapılması planlanan ‘Gökçetepe RES (29 Türbin-100 MWm/100 MWe) ve Elektrik Depolama Tesisi (100 MWe/100 MWh)’ projesinin ÇED süreci, 29.07.2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinde yer alan ‘Proje sahibi veya yetkili temsilcisinin talep etmesi halinde ÇED süreci, aşamasına bakılmaksızın sonlandırılır. ÇED sürecinin sonlandırıldığı bakanlık ve il müdürlüğü tarafından internet sayfasından ilan edilir’ hükmü gereğince sonlandırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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