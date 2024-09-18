Edirne'de RES projesinin ÇED süreci sonlandırıldı

EDİRNE’nin Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe, Sazlıdere ve Pırnar köyleri sınırlarında özel bir şirket tarafından rüzgar enerji santrali (RES) ve elektrik depolama tesisi projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından sonlandırıldı.

Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe, Sazlıdere ve Pırnar köyleri sınırlarında orman, 1’inci derece tarım arazileri ve mera alanında yapılmak istenen RES ve elektrik depolama tesisi projesinin ÇED sürecinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından sonlandırıldığı bildirildi. Özel bir şirket tarafından mera, tarım ve orman arazilerine RES ve elektrik depolama tesisi kurmak için 2023’te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurmuştu. Şirketin 29 rüzgar türbini kurmak istediği projeye ilişkin halkın katılımı toplantısı ise 1 Ağustos’ta, Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe köyünde yapılmıştı. Gökçetepe, Sazlıdere ve Pınar köylerini kapsayan projenin toplantısına katılanlar, projenin doğaya zarar vereceğini vurgulamıştı. Projenin tarım alanlarına zarar vermesinin yanı sıra göç yolundaki kuşları da olumsuz etkileneceğine dikkat çekilmişti. Ayrıca toplanan itiraz dilekçeleri de Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne teslim edilmişti.