Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ, 1 PKK şüphelisi tutuklandı (2)

Edirne’de güvenlik güçleri tarafından dün merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanarak, gözaltına alınan ve 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı belirlenen G.E. de jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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