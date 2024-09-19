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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ, 1 PKK şüphelisi tutuklandı (2)

        PKKŞÜPHELİSİ DE TUTUKLANDI Edirne'de güvenlik güçleri tarafından dün merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanarak, gözaltına alınan ve 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı belirlenen G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 11:48 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:50
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ, 1 PKK şüphelisi tutuklandı (2)
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        PKKŞÜPHELİSİ DE TUTUKLANDI

        Edirne’de güvenlik güçleri tarafından dün merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanarak, gözaltına alınan ve 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı belirlenen G.E. de jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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