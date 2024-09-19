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        Edirne'de, lastik botta 14'ü çocuk 31 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'nin Enez ilçesine kıyısı bulunan Saros Körfezi açıklarında, lastik botla Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 14'ü çocuk 31 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 12:32 Güncelleme: 19.09.2024 - 12:35
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        Edirne'de, lastik botta 14'ü çocuk 31 kaçak göçmen yakalandı
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        EDİRNE'nin Enez ilçesine kıyısı bulunan Saros Körfezi açıklarında, lastik botla Yunanistan’a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 14'ü çocuk 31 kaçak göçmen yakalandı.

        Enez Sahil Güvenlik Gözetleme İstasyonu'ndan yapılan kontrolde Boztepe Burnu çevresinde lastik bot tespit edildi. Bölgeye giden ekipler, lastik botta yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Afganistan uyruklu 14'ü çocuk 31 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınıp Enez Limanı'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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