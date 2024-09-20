Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK şüphelisi yakalandı
EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi C.
EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi C.T. yakalandı.
Güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya hazırlanan ve ‘Silahlı terör örgütü PKK’ya üye olmak’ suçundan aranan C.T.’yi yakalayarak, gözaltına aldı. C.T., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
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