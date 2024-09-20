Husumetlisini tabancayla ayağından yaraladı

Çavuşbey Mahallesi'nde yaşayan husumetli Emre K. ile Serkan M., kentin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada Emre K., üzerinde taşıdığı tabancayla Serkan M.'ye ateş açıp, kaçtı. Serkan M., ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Serkan M., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

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