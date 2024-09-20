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        Elektrikli motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde elektrikli motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 16:31 Güncelleme: 20.09.2024 - 16:35
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        Elektrikli motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde elektrikli motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi’nde meydana geldi. İlyasbey Caddesi’nden Rasim Ergene Caddesi yönüne giden B.Y. yönetimindeki elektrikli motosiklet, Keşan Belediyesi hizmet binası giriş kapısı önünde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ş.T.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşerek başını yere çarpan Ş.T. ile devrilen motosikletten düşen B.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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