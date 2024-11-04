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        Edirne'de otomobil su kanalına düştü: 2 ölü, 1 yaralı

        EDİRNE'nin Enez ilçesinde yoldan çıkarak su kanalına düşen otomobildeki Görkem Zümrüt ve Batuhan Öngel öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 15:48 Güncelleme: 04.11.2024 - 15:50
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        Edirne'de otomobil su kanalına düştü: 2 ölü, 1 yaralı
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        EDİRNE’nin Enez ilçesinde yoldan çıkarak su kanalına düşen otomobildeki Görkem Zümrüt ve Batuhan Öngel öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Enez-İpsala kara yolunda meydana geldi. İpsala’dan Enez yönüne giden sürücüsü henüz bilinmeyen otomobil, yoldan çıkarak Gala Gölü’ne bağlanan su kanalına düştü. Yoldan geçenlerin kazayı fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçtan çıkarttıkları Görkem Zümrüt ve Batuhan Öngel’in hayatlarını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan H.A. ise ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

        Jandarmanın, kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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