Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de ayçiçeğinde kuraklığa karşı en ideal ekim metodu belirlenecek

        EDİRNE'de, özellikle geçen yıl yüksek sıcaklık ve yağışsız hava nedeniyle oluşan kuraklıktan etkilenen ayçiçeğinde, bitkinin en uygun ekim tarihi ve yöntemini tespit edebilmek için, birer ay arayla 3 farklı ekim metodu gerçekleştirilmeye başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 13:34 Güncelleme: 16.02.2025 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de ayçiçeğinde kuraklığa karşı en ideal ekim metodu belirlenecek
        ABONE OL

        EDİRNE'de, özellikle geçen yıl yüksek sıcaklık ve yağışsız hava nedeniyle oluşan kuraklıktan etkilenen ayçiçeğinde, bitkinin en uygun ekim tarihi ve yöntemini tespit edebilmek için, birer ay arayla 3 farklı ekim metodu gerçekleştirilmeye başlandı.

        Türkiye'nin yağlık ayçiçeği üretiminin önemli merkezlerinden Edirne'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, bitkinin kuraklığa karşı dayanıklılığı noktasında en uygun ekim tarihi ve yönteminin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Fadul Önemli'nin desteğiyle yürütülen çalışmada, birer ay arayla, pulluk işlemeyle ekim, kazık çekilerek ekim ve anıza ekimden oluşan üç farklı yöntemle ekime gidildi.

        'HEM EKİM ZAMANLARINI HEM DE İŞLEME YÖNTEMLERİNİ KARŞILAŞTIRACAĞIZ'

        Çalışmalarla ilgili bilgi veren Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, merkeze bağlı Sarayakpınar köyünde ilk ekimin, pulluk işlenerek oluşturulan tarlada yapıldığını söyledi. Bayazıt, "3 farklı yöntem deneyeceğiz. 3 parçaya ayırdık tarlayı. Bir tanesini pullukla yatırdık. Diğer tarafta anıza ekeceğiz, başka bir alanda da kazık çekerek düzlediğimiz alana ekeceğiz. Dolayısıyla 3 farklı yöntemle toprağımızı işledik ve 15 Şubat itibariyle ayçiçeği tohumlarımızı da ekmeye başladık. Bundan 1 ay sonra, 15 Mart'ta bir ekim daha yapacağız. Hemen akabinde 15 Nisan'da da son ekimi yapacağız. Böylelikle hem ekim zamanlarını hem de toprak işleme yöntemlerini karşılaştırma fırsatı bulacağız" diye konuştu.

        Bayazıt, yapılan çalışmaların sonuçlarının çiftçilerle de paylaşılacağını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Kahtalı Mıçe'ye veda
        Kahtalı Mıçe'ye veda
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında!
        Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Hindistan'da tren istasyonunda izdiham: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da tren istasyonunda izdiham: Çok sayıda kişi öldü!
        Taşlar yerinden oynayacak!
        Taşlar yerinden oynayacak!
        Trump'ın paylaşımı tartışma yarattı
        Trump'ın paylaşımı tartışma yarattı
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Icardi - Nara düellosu
        Icardi - Nara düellosu
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı

        Benzer Haberler

        Trakya ve doğusu için 'kuvvetli yağış' uyarısı
        Trakya ve doğusu için 'kuvvetli yağış' uyarısı
        Edirne'de geçen ay 483 konut satıldı
        Edirne'de geçen ay 483 konut satıldı
        Edirne'de farklı ekim metotlarıyla ayçiçeğinin kuraklığa karşı dayanıklılığ...
        Edirne'de farklı ekim metotlarıyla ayçiçeğinin kuraklığa karşı dayanıklılığ...
        Edirne Valisi Sezer, Batı Trakya'da ziyaretlerde bulundu
        Edirne Valisi Sezer, Batı Trakya'da ziyaretlerde bulundu
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı