Edirne'de ayçiçeğinde kuraklığa karşı en ideal ekim metodu belirlenecek

EDİRNE'de, özellikle geçen yıl yüksek sıcaklık ve yağışsız hava nedeniyle oluşan kuraklıktan etkilenen ayçiçeğinde, bitkinin en uygun ekim tarihi ve yöntemini tespit edebilmek için, birer ay arayla 3 farklı ekim metodu gerçekleştirilmeye başlandı.

Türkiye'nin yağlık ayçiçeği üretiminin önemli merkezlerinden Edirne'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, bitkinin kuraklığa karşı dayanıklılığı noktasında en uygun ekim tarihi ve yönteminin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Fadul Önemli'nin desteğiyle yürütülen çalışmada, birer ay arayla, pulluk işlemeyle ekim, kazık çekilerek ekim ve anıza ekimden oluşan üç farklı yöntemle ekime gidildi.

'HEM EKİM ZAMANLARINI HEM DE İŞLEME YÖNTEMLERİNİ KARŞILAŞTIRACAĞIZ'

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, merkeze bağlı Sarayakpınar köyünde ilk ekimin, pulluk işlenerek oluşturulan tarlada yapıldığını söyledi. Bayazıt, "3 farklı yöntem deneyeceğiz. 3 parçaya ayırdık tarlayı. Bir tanesini pullukla yatırdık. Diğer tarafta anıza ekeceğiz, başka bir alanda da kazık çekerek düzlediğimiz alana ekeceğiz. Dolayısıyla 3 farklı yöntemle toprağımızı işledik ve 15 Şubat itibariyle ayçiçeği tohumlarımızı da ekmeye başladık. Bundan 1 ay sonra, 15 Mart'ta bir ekim daha yapacağız. Hemen akabinde 15 Nisan'da da son ekimi yapacağız. Böylelikle hem ekim zamanlarını hem de toprak işleme yöntemlerini karşılaştırma fırsatı bulacağız" diye konuştu.

Bayazıt, yapılan çalışmaların sonuçlarının çiftçilerle de paylaşılacağını kaydetti.