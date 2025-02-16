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        Trakya ve doğusu için 'kuvvetli yağış' uyarısı

        METEROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), bu geceden itibaren Trakya ve doğusu için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 13:46 Güncelleme: 16.02.2025 - 13:50
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        Trakya ve doğusu için 'kuvvetli yağış' uyarısı
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        METEROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), bu geceden itibaren Trakya ve doğusu için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

        MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, bu gece yarısından sonra Trakya ve doğusu için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; beklenen sağanak yağışların, Trakya ve bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova), Tekirdağ, Edirne'nin güneyi (Havsa, Uzunköprü, Meriç, İpsala, Keşan ve Enez), Kırklareli'nin güney ve doğusu (Demirköy, Pınarhisar, Vize, Lüleburgaz, Babaeski, Pehlivanköy) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Zamanla Kırklareli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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