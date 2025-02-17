Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Marmara, soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek, sıcaklıklar 8 ile 12 derece düşecek

        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre Marmara Bölgesi'nin yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği ve hava sıcaklıklarının 8 ila 12 derece azalacağı bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 18:38 Güncelleme: 17.02.2025 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmara, soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek, sıcaklıklar 8 ile 12 derece düşecek
        ABONE OL

        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre Marmara Bölgesi’nin yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği ve hava sıcaklıklarının 8 ila 12 derece azalacağı bildirildi.

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Kuzey yönlerden esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte, hava sıcaklıklarının çarşamba günü bölge genelinde hissedilir derecede (8 ila 12 °C) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın bölgemiz genelinde hafta sonuna kadar etkili olması beklenirken, kar yağışlarının yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmekte. Meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hazırlayıp yayınladığı tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz ettiği bildirildi" denildi.

        Bölgede çarşamba gününden itibaren önümüzdeki bir haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle:

        "İstanbul eksi 1, Edirne: eksi 6, Kırklareli: eksi 6, Tekirdağ: eksi 5, Kocaeli: eksi 4, Sakarya: eksi 4, Yalova: 0"

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Güran cinayetinde sıcak gelişme
        Güran cinayetinde sıcak gelişme
        Sendikada silahlı saldırı!
        Sendikada silahlı saldırı!
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        17 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        17 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
        Önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı verildi
        Önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı verildi
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        TFF'den derbi için başkanlara çağrı!
        TFF'den derbi için başkanlara çağrı!
        Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir
        Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Boşanma davalarına yeni formül
        Boşanma davalarına yeni formül
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"

        Benzer Haberler

        Edirne İl Özel İdaresi kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında kaçak 15 yapı...
        Edirne İl Özel İdaresi kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında kaçak 15 yapı...
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Trakya'da AK Parti teşkilatlarından vatandaşlara "8. Olağan Büyük Kongre" d...
        Trakya'da AK Parti teşkilatlarından vatandaşlara "8. Olağan Büyük Kongre" d...
        Trakya Birlik Ramazan Bayramı sonuna kadar yağ ve margarin fiyatlarında değ...
        Trakya Birlik Ramazan Bayramı sonuna kadar yağ ve margarin fiyatlarında değ...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Su arıtmada kullanılan kum Edirne'de işlenip ihraç ediliyor
        Su arıtmada kullanılan kum Edirne'de işlenip ihraç ediliyor