Restorasyondaki Selimiye Camisi'nde 2 yıl aradan sonra, ramazan ayında mahya asılacak

EDİRNE Müftüsü Ercan Aksu, Türk İslam aleminin zirve eserlerinden Selimiye Camisi'nde restorasyon nedeniyle 2023'ten bu yana asılamayan mahyanın, ramazanda yeniden caminin minarelerini süsleyeceğini söyledi. Aksu, "Ramazan ayı münasebetiyle bu yıl Selimiye Camimizde mahya olacak inşallah. İlk 15 gün 'Hoş geldin 11 Ayın Sultanı', ikinci 15 gün 'Aile Toplumun Temelidir' yazısı olacak" dedi.

Kentte 2021 yılı Kasım ayında restorasyonuna başlanan, Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde, 2023 yılından bu yana tadilat nedeniyle mahya asılamıyor. Tarihi caminin minarelerine asılarak, ramazan ruhunun yaşatıldığı mahya geleneği, restorasyonda sona gelinmesiyle bu yıl yeniden uygulamaya alınmaya hazırlanıyor. Ramazan ayı için kentteki camiler ziyaretçilere hazır hale getirilirken, İl Müftüsü Ercan Aksu, aradan geçen 2 yılın ardından bu sene mahyanın Selimiye Camisi'ne asılacağını söyledi.

'SELİMİYE, İNANÇ TURİZMİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ'

Müftü Aksu, Selimiye Camisi'nin Edirne için değerini ifade ederek, "Selimiye, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği bir şaheser. Edirne için çok önemli. İnanç turizmi açısından çok önemli. İlimize gelen insanlarımız muhakkak önce Selimiye'yi ziyaret ediyorlar. 2021 Kasım ayından beri restorasyonda. İnşallah bu yıl içerisinde bitmesini ve ibadete açılmasını dört gözle bekliyoruz. Zaten birçok kardeşimiz de gerek yurt içinden gerek yurt dışından arayıp, 'Ne zaman açılacak?' diye merak ediyorlar. İnşallah en kısa zamanda açılır" dedi.

Aksu, "Tabii ramazan ayı münasebetiyle bu yıl Selimiye camimizde mahya olacak inşallah. Ramazan ayının ilk 15 günü 'Hoş geldin 11 Ayın Sultanı', ikinci 15 gün ise 'Aile Toplumun Temelidir' yazısı asılacak. Cami şu anda restorasyon nedeniyle kapalı ama ibadete kısmen açık. 5 vakit namaz kılınıyor ama çok küçük bir alanda kılınıyor. İnşallah bitmesini bekliyoruz, mayıs veya haziran gibi. Bittiğinde bütün ihtişamıyla Selimiye'ye kavuşmuş olacağız" diye konuştu.

'HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK'

Ramazan ayı ile ilgili kentteki hazırlıklara yönelik de bilgi veren Aksu, "İnşallah nasip olursa, haftaya cuma günü akşamı ilk teravihimizi kılacağız, 1 Mart'ta da inşallah ilk orucumuzu tutmuş olacağız. Ramazan ayı münasebetiyle şu anda bizler de hazırlıklarımızı yapmaya devam ediyoruz. Camilerimizin bakımı, onarımı, temizliği, ses sistemi her şeyi hazırlanıyor. İnşallah önümüzdeki, bu pazar da Eski Cami'yi de gül suyuyla yıkamış olacağız. Ramazanla ilgili diğer hazırlıklarımızı da yaptık. Bütün camilerimizde mukabeleler okunacak, akşam teravihler kılınacak. Teravihlerden önce sohbetlerimiz olacak. Bu anlamda Ramazana yönelik hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz" diye konuştu.