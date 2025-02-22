Topladığı atıkları dönüştürüp hem hediye ediyor hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor
EDİRNE'deemekli Ayhan Çatalkaya (59), pandemi döneminde zaman geçirmek için çöpten topladığı plastik, cam, tahta ve kağıt atıklardan hediyelik eşya yapımını geliştirerek hobisi haline getirdi.
EDİRNE'deemekli Ayhan Çatalkaya (59), pandemi döneminde zaman geçirmek için çöpten topladığı plastik, cam, tahta ve kağıt atıklardan hediyelik eşya yapımını geliştirerek hobisi haline getirdi. 4 yıldır topladığı plastik, kağıt, cam ve tahta atıkları evinde işleyip, çevresine hediye eden Çatalkaya, "Hayatım geri dönüşüm benim. Evimden sadece çöpe girecek olan şey, evsel atıktır. Kesinlikle plastik ürün, cam ürün, tahta ürün, kağıt ürün atılmaz" dedi.
İstanbul'da 2020 yılında özel sektörden emekli olan Ayhan Çatalkaya, koronavirüs pandemisinin başlaması ile evde vakit geçirmeye başladı. Çatalkaya, evde sıkıntısını gidermek adına internette gördüğü videodan esinlenerek, geri dönüşüm malzemelerinden hediyelik eşyalar yaptı. Hediyelik eşya yapımını, zamanla hobisi haline getiren Çatalkaya, 2021 yılında Edirne'ye taşındıktan sonra da hobisini devam ettirdi. 4 yıldır topladığı plastik, kağıt, cam ve tahta atıkları evinde işleyen Çatalkaya, bunları Afrika bebekleri, çeşitli biblolar ve süs eşyaları haline getirerek, çevresine hediye ediyor.
'SİZİN ÇÖP DEDİKLERİNİZİ DEĞERLENDİRİYORUM'
Çatalkaya, "Emekli olduğum için kendimize bir terapi olsun, bir uğraş olsun diye geri dönüşümle Afrikalı bebekler yapmaya başladım. 4 yıldır yapıyorum. Çok da başarılı olduğuma inanıyorum. Bunları geri dönüşüm olarak, sizin çöp dediğiniz, atık dediğiniz, çöp tenekelerine attığınız kağıtlardan, okul defteri, kitabı, soda, gazoz şişeleri, konserve kapakları, aklınıza gelebilecek atık olarak değerlendirdiğiniz her şeyin çoğunu kullanıyorum" dedi.
'KONU KOMŞU SODA ŞİŞELERİNİ BANA GETİRİYOR'
Hobisinin zamanla duyulması ile yakın çevresinin çöpe atmak yerine atıkları kendisine getirdiğini anlatan Çatalkaya, "Edirne'de çevre yapınca sağ olsunlar; konu komşu, çoluğunun çocuğunun okul defterini bana getiriyor. İçtiği soda şişelerini çöpe atmıyor, bana getiriyor. Bazen bir kahvaltıya, dışarıya bir yere gittiğimizde, çayır çimenin üzerinde görüyorum. Kenarlarda, köşelerde topluyorum bu şişeleri, koyuyorum, hiç utanmıyorum, etmiyorum, geliyorum onları burada değerlendiriyorum" diye konuştu.
'GECE YATAKTAN KALKIP, YENİ ŞEYLER DENİYORUM'
Çatalkaya, "Sosyal medyayı araştırırken İtalyan bir kadının gazete kağıdından yapmış olduğu bir ürünü gördüm, çok beğendim. 'Ben de yapayım hem bir uğraş olur' dedim ve ilk böyle başladım. Sonra bunu nasıl geliştiririm, nasıl değerlendiririm diye düşündüm ve geliştirdim. Bu izlediğim İtalyan bayanın mesela şişe olayı yok. Sadece kağıt üzerine çalışıyor. Ben daha düzgün dursun, daha bir sağlam olsun, daha bir şekilli olsun diye şişe kullanmaya başladım. Bu tamamen kendi düşüncem. Alt tabanı mesela kağıt. Zor oluyordu, ellerimi çok yoruyordu, daha pratiğini bulayım derken konserve kapakları kullanmaya başladım. Bu şekilde kendimi geliştirdim. Gece kalkıyorum yataktan, yeni bir şey deniyorum. Mesela ilaç kutuları, şişe olsun, plastik olsun, onlarla küfeler yapıyorum, sepetler yapıyorum" dedi.
'HAYATIM GERİ DÖNÜŞÜM BENİM'
Geri dönüşümün hayatının merkezi haline geldiğini anlatan Çatalkaya, "Mesela pazarda çorap, atlet satılıyor. O çıkardığı jelatin poşetleri çöpten alıyorum. Hatta 'Bunları atma, bir yere koy ben gelip alırım' diyorum. Yaptığım ürünleri, tozlanmasın, topraklanmasın diye o poşetin içinde jelatinli ambalaj gibi kullanıyorum. Bu da bir geri dönüşüm. Hayatım geri dönüşüm benim. Evimden sadece çöpe girecek olan şey, evsel atıktır. Kesinlikle plastik ürün, cam ürün, tahta ürün, kağıt ürün atılmaz" diye konuştu.
'YURT DIŞINDAN GELENLER DE ÇOK BEĞENİYORLAR'
Çevresinden çok olumlu tepkiler aldığını ve görenlerin yaptıklarına şaşırdığını söyleyen Çatalkaya, "İstanbul'da bunu ilk başta yaptığımda su faturası yatırdığım yerde, birisine hediye götürüyordum, çok beğeniyordu. Dişçime gidiyorum, ona bir hediye götürüyorum. Bankaya gidiyorum, ona bir hediye götürüyorum. Böyle herkese dağıtıyordum ve çok hoşlarına gidiyordu. Edirne'de de pazar günleri üretici kadınlar için açılan pazarda bana da yer verildi. Bulgar vatandaşları, Yunan vatandaşları, yurt dışından gelenler de çok beğeniyorlar. Benim çocuk dijitalden biraz anladığı için yabancı bir site açtı bana. Orada Amerika Oklahama'ya bir yardım kuruluşuna yüklü olarak 2 kere gönderdim. Günde oturduğumda bir tane ya yapabiliyor ya yapamıyorum. Benim için bir terapi bu. Evimde oturuyorum, açıyorum dijital ekranımı, bir müzik açıyorum, oturuyorum bir tane zar zor 2- 2,5 saatte güzel bir şekilde yapıyorum" dedi.
'HEPSİ BİR HATIRA'
Hobisinde eşine yardımcı olan Şehnaz Çatalkaya da "Onun bu tür malzemelerini toplamasında, odasını temizlemesinde, ürünlerine yardımcı oluyorum. Bazı ürünleri de zaten vermek istemiyorum. Çünkü onların hepsini bir hatıra olarak saklamak istiyorum. Bir çöp dahi benim için çok kıymetli. Çünkü orada bir emek var, bir üretim var" diye konuştu.
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