Topladığı atıkları dönüştürüp hem hediye ediyor hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor

EDİRNE'deemekli Ayhan Çatalkaya (59), pandemi döneminde zaman geçirmek için çöpten topladığı plastik, cam, tahta ve kağıt atıklardan hediyelik eşya yapımını geliştirerek hobisi haline getirdi. 4 yıldır topladığı plastik, kağıt, cam ve tahta atıkları evinde işleyip, çevresine hediye eden Çatalkaya, "Hayatım geri dönüşüm benim. Evimden sadece çöpe girecek olan şey, evsel atıktır. Kesinlikle plastik ürün, cam ürün, tahta ürün, kağıt ürün atılmaz" dedi.

İstanbul'da 2020 yılında özel sektörden emekli olan Ayhan Çatalkaya, koronavirüs pandemisinin başlaması ile evde vakit geçirmeye başladı. Çatalkaya, evde sıkıntısını gidermek adına internette gördüğü videodan esinlenerek, geri dönüşüm malzemelerinden hediyelik eşyalar yaptı. Hediyelik eşya yapımını, zamanla hobisi haline getiren Çatalkaya, 2021 yılında Edirne'ye taşındıktan sonra da hobisini devam ettirdi. 4 yıldır topladığı plastik, kağıt, cam ve tahta atıkları evinde işleyen Çatalkaya, bunları Afrika bebekleri, çeşitli biblolar ve süs eşyaları haline getirerek, çevresine hediye ediyor.

'SİZİN ÇÖP DEDİKLERİNİZİ DEĞERLENDİRİYORUM'

Çatalkaya, "Emekli olduğum için kendimize bir terapi olsun, bir uğraş olsun diye geri dönüşümle Afrikalı bebekler yapmaya başladım. 4 yıldır yapıyorum. Çok da başarılı olduğuma inanıyorum. Bunları geri dönüşüm olarak, sizin çöp dediğiniz, atık dediğiniz, çöp tenekelerine attığınız kağıtlardan, okul defteri, kitabı, soda, gazoz şişeleri, konserve kapakları, aklınıza gelebilecek atık olarak değerlendirdiğiniz her şeyin çoğunu kullanıyorum" dedi.

'KONU KOMŞU SODA ŞİŞELERİNİ BANA GETİRİYOR'

Hobisinin zamanla duyulması ile yakın çevresinin çöpe atmak yerine atıkları kendisine getirdiğini anlatan Çatalkaya, "Edirne'de çevre yapınca sağ olsunlar; konu komşu, çoluğunun çocuğunun okul defterini bana getiriyor. İçtiği soda şişelerini çöpe atmıyor, bana getiriyor. Bazen bir kahvaltıya, dışarıya bir yere gittiğimizde, çayır çimenin üzerinde görüyorum. Kenarlarda, köşelerde topluyorum bu şişeleri, koyuyorum, hiç utanmıyorum, etmiyorum, geliyorum onları burada değerlendiriyorum" diye konuştu.

'GECE YATAKTAN KALKIP, YENİ ŞEYLER DENİYORUM'

Çatalkaya, "Sosyal medyayı araştırırken İtalyan bir kadının gazete kağıdından yapmış olduğu bir ürünü gördüm, çok beğendim. 'Ben de yapayım hem bir uğraş olur' dedim ve ilk böyle başladım. Sonra bunu nasıl geliştiririm, nasıl değerlendiririm diye düşündüm ve geliştirdim. Bu izlediğim İtalyan bayanın mesela şişe olayı yok. Sadece kağıt üzerine çalışıyor. Ben daha düzgün dursun, daha bir sağlam olsun, daha bir şekilli olsun diye şişe kullanmaya başladım. Bu tamamen kendi düşüncem. Alt tabanı mesela kağıt. Zor oluyordu, ellerimi çok yoruyordu, daha pratiğini bulayım derken konserve kapakları kullanmaya başladım. Bu şekilde kendimi geliştirdim. Gece kalkıyorum yataktan, yeni bir şey deniyorum. Mesela ilaç kutuları, şişe olsun, plastik olsun, onlarla küfeler yapıyorum, sepetler yapıyorum" dedi.