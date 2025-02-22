Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheliye gözaltı

EDİRNE'de kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Saraçlar Caddesi’ndeki kuyumcuya giden 3 kişi, 1 gram sahte altın satmak istedi. Altının sahte olduğunu fark edip almayan kuyumcu, durumu polise bildirdi. Şüpheliler, bu sırada kuyumcudan ayrıldı. İhbarla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntüleri ve KGYS görüntülerini inceleyen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheli Y.T., B.T. ve M.E.’yi kiraladıkları otomobilde yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin üzeri ve araçta yapılan aramada sahte 24 adet 1 gram altın ve 52 bin 445 lira ele geçirildi. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.