Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de camilerde ramazan hazırlığı

        EDİRNE'de tarihi camiler başta olmak üzere tüm camiler ramazan ayına hazırlanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 16:30 Güncelleme: 22.02.2025 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de camilerde ramazan hazırlığı
        ABONE OL

        EDİRNE’de tarihi camiler başta olmak üzere tüm camiler ramazan ayına hazırlanıyor. Tarihi Eski Cami’nin avizeleri, ahşap döşemeleri gül suyuyla temizlendi.

        Selimiye Camisi, Üç Şerefeli ve Eski Cami başta olmak üzere ramazan ayı nedeniyle kentin camilerinin iç ve dış mekanlarında temizlik çalışmalarına başlandı. Ramazan ayında ziyaretçileri ağırlayacak camilerde halılar süpürülüp, gül suyu ile temizlendi.

        İl Müftüsü Ercan Aksu, tüm camileri ramazan ayına hazır hale getirmeye çalıştıklarını söyleyerek, "Maneviyat mevsimi dediğimiz üç ayların başında hep beraber, 'Allah'ım recep ayını, şaban ayını hakkımızda hayırlı eyle. Bizleri 11 ayın sultanına buluştur' diye dua etmiştik. İnşallah önümüzdeki cuma akşamı ilk teravihimizi kılmış olacağız ve gecesinde de inşallah sahura kalkacağız. Cumartesi akşamı da inşallah ailemizle, sevdiklerimizle beraber iftarın sevincini yaşamış olacağız. Peygamberimiz buyuruyor ki oruçlu için iki sevinme anı vardır. Birincisi iftar anındaki sevinci, ikincisi de inşallah yarın ahirette orucun sevabını gördüğü anki sevinci olacaktır. Ramazan ayı münasebetiyle başta selatin camiler olmak üzere tüm camilerimizi hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Ses sistemlerini kontrol ettik. Ramazan ayı münasebetiyle özellikle camilerimizi gül suyu ile temizliyoruz ki camilerimiz mis gibi gül suyu ile koksun" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Motokuryeler için yasak kalkıyor!
        Motokuryeler için yasak kalkıyor!
        “Kafanda kurmuşsun” diyenlere inanmayın!
        “Kafanda kurmuşsun” diyenlere inanmayın!
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Bu sene grip neden ağır geçiyor?
        Bu sene grip neden ağır geçiyor?
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        "Teknik adam dokunuşu!"
        "Teknik adam dokunuşu!"
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Kutluay atlama noktası
        Kutluay atlama noktası
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        Tuhaf konser trendi
        Tuhaf konser trendi
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte

        Benzer Haberler

        Edirne Sarayı Cihannüma Kasrı'ndan 200 yıl sonra Selimiye Camisi izlendi
        Edirne Sarayı Cihannüma Kasrı'ndan 200 yıl sonra Selimiye Camisi izlendi
        Edirne'de kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 zanlı yakalandı
        Edirne'de kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 zanlı yakalandı
        Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheliye gözaltı
        Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheliye gözaltı
        Edirne'de camiler ramazanda gül kokacak
        Edirne'de camiler ramazanda gül kokacak
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Topladığı atıkları dönüştürüp hem hediye ediyor hem de geri dönüşüme katkı...
        Topladığı atıkları dönüştürüp hem hediye ediyor hem de geri dönüşüme katkı...