Edirne'de camilerde ramazan hazırlığı

EDİRNE’de tarihi camiler başta olmak üzere tüm camiler ramazan ayına hazırlanıyor. Tarihi Eski Cami’nin avizeleri, ahşap döşemeleri gül suyuyla temizlendi.

Selimiye Camisi, Üç Şerefeli ve Eski Cami başta olmak üzere ramazan ayı nedeniyle kentin camilerinin iç ve dış mekanlarında temizlik çalışmalarına başlandı. Ramazan ayında ziyaretçileri ağırlayacak camilerde halılar süpürülüp, gül suyu ile temizlendi.

İl Müftüsü Ercan Aksu, tüm camileri ramazan ayına hazır hale getirmeye çalıştıklarını söyleyerek, "Maneviyat mevsimi dediğimiz üç ayların başında hep beraber, 'Allah'ım recep ayını, şaban ayını hakkımızda hayırlı eyle. Bizleri 11 ayın sultanına buluştur' diye dua etmiştik. İnşallah önümüzdeki cuma akşamı ilk teravihimizi kılmış olacağız ve gecesinde de inşallah sahura kalkacağız. Cumartesi akşamı da inşallah ailemizle, sevdiklerimizle beraber iftarın sevincini yaşamış olacağız. Peygamberimiz buyuruyor ki oruçlu için iki sevinme anı vardır. Birincisi iftar anındaki sevinci, ikincisi de inşallah yarın ahirette orucun sevabını gördüğü anki sevinci olacaktır. Ramazan ayı münasebetiyle başta selatin camiler olmak üzere tüm camilerimizi hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Ses sistemlerini kontrol ettik. Ramazan ayı münasebetiyle özellikle camilerimizi gül suyu ile temizliyoruz ki camilerimiz mis gibi gül suyu ile koksun" diye konuştu.