Amerikalı gitar virtüözü Gabriel, Yörük çalgısı 3 telli saz için Keşan'a geldi

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı perdesiz gitar virtüözü Gabriel Akhmad Marin (43), Edirne’de yaşayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültür Mirası Taşıyıcısı ve Teke yöresinde çalınan Yörüklere ait bir çalgı türü olan 3 telli saz sanatçısı Ahmet Uğur Parmaksız (55) ile bir araya gelerek 3 telli saz çaldı.

Çeçenistan asıllı ABD vatandaşı perdesiz gitar virtüözü Gabriel Akhmad Marin, bir dizi konser için Türkiye’ye geldi. Sosyal medya üzerinden gördüğü 3 telli saza hayran kalan Marin, 3 telli saz sanatçısı Ahmet Uğur Parmaksız ile irtibata geçip enstrümanı çalmak için Keşan ilçesine geldi. Atölyeyi ziyaret eden Gabriel Akhmad Marin, Parmaksız’dan 3 telli saz ile ilgili bilgi aldı ve sazı birlikle çalma fırsatı buldu. Dünyanın birçok ülkesinde grubuyla konser veren Marin’in, Anadolu çalgılarına da özel ilgi duyduğu ve bazılarını çaldığı bildirildi. Gabriel Akhmad Marin, el yapımı 3 telli saz ve Ahmet Uğur Parmaksız’ın sazla ilgili yazdığı metot kitabını da aldı.

‘TÜRKİYE’DEKİ ENSTRÜMANLARI TANIYOR’

Ahmet Uğur Parmaksız, Gabriel Akhmad Marin’i atölyesinde konuk ettiğini belirterek, “Kendisi çok önemli bir müzisyen. Ana enstrümanı gitar ama Asya ve Orta Doğu’daki bütün çalgıları hemen hemen biliyor ve bunları çalabiliyor. Bunlarla ilgili önemli bir teknik bilgiye sahip. Türkiye’deki enstrümanları tanıyor, müzisyenlerimizden haberi var. Neşet Ertaş’ı da Erdal Erzincan’ı da biliyor. Musa Eroğlu’nu, Arif Sağ’ı tanıyor. Bağlamayla ilgili inanılmaz bir bilgiye sahip. Daha önce biz sosyal medya üzerinden yazıştık. Bana üç telli sazla ilgili bazı teknik bilgileri gösterip, gösteremeyeceğimi sormuştu. Ben de bildiğim tüm teknikleri onunla paylaşabileceğimi söyleyerek, onu atölyeme davet ettim. Onunla üç telli sazı çalma teknikleriyle ilgili uygulamalı dersler yaptık. Çabuk kavranamayacak bilgileri ve teknikleri hemen kavradı. İnanılmaz bir becerisi var ve bunu hemen görebiliyorsunuz. Müzik konusunda çok donanımlı. Müzik konusunda inanılmaz bir bilgiye sahip. Eline aldığı tüm enstrümanları çalabiliyor. Kopuz ve bağlamam vardı, onları alıp akort edip, çaldı. Onu atölyemde ağırlamak benim için çok büyük bir onurdu. Kitabımı imzalayarak ona hediye ettim. Ayrıca yapmış olduğum üç telli sazlardan birini aldı. Bunu öğreneceğini ve ileride çok iyi çalacağını söyledi. Umarım müzik yolculuğunda önüne hep güzel şeyler çıkar” dedi.