Pazarkule'de hafif ticari araçta 34,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Pazarkule Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapan hafif ticari aracın altında, araç altı görüntüleme sistemiyle yapılan inceleme sırasında 5 LPG tankı olduğunu belirledi. Durumundan şüphelenilen aracı güvenlik kameralarından takibe alan ekipler, sürücüyü X-Ray taramasına yönlendirdi. Tarama sonucunda 4 LPG tankında şüpheli yoğunluk tespit edilerek detaylı arama yapıldı. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramada tankların içine gizlenmiş 80 paket halinde toplam 34 kilo 502 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Araca el konulurken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

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