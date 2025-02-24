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        Tahlil sonuçlarını almak için evden çıktı, otomobilinde ölü bulundu

        EDİRNE'de, aile sağlığı merkezinden tahlil sonuçlarını almak üzere evden çıkan Nurettin Çetin (73), evinin önünde park halindeki otomobilinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 14:25 Güncelleme: 24.02.2025 - 14:30
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        Tahlil sonuçlarını almak için evden çıktı, otomobilinde ölü bulundu
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        EDİRNE'de, aile sağlığı merkezinden tahlil sonuçlarını almak üzere evden çıkan Nurettin Çetin (73), evinin önünde park halindeki otomobilinde ölü bulundu.

        Olay, Şükrüpaşa Mahallesi 158'inci Sokak’ta meydana geldi. Nurettin Çetin, sabah saatlerinde aile sağlığı merkezinde yaptırdığı tahlillerinin sonuçlarını almak üzere evden çıkıp bindiği otomobilinde fenalaştı. Bir süre sonra Çetin'i hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nurettin Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çetin'in cansız bedeni, incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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