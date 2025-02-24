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        Edirne'de usulsüz ihale soruşturmasında 10 gözaltı

        EDİRNE'nin İskender köyünde 14 bin 831 metrekare arazinin, köy muhtarlığında usulsüz ihale yoluyla satıldığına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 10 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 15:08 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:10
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        Edirne'de usulsüz ihale soruşturmasında 10 gözaltı
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        EDİRNE'nin İskender köyünde 14 bin 831 metrekare arazinin, köy muhtarlığında usulsüz ihale yoluyla satıldığına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 10 kişi gözaltına alındı.

        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, merkeze bağlı İskender köyünde 14 bin 831 metrekare arazinin, 11 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirilen usulsüz ihaleyle İ.H.K.'ye satıldığı anlaşıldı. Soruşturmada, köy muhtarlığının ihaleden elde edilen 1 milyon 520 bin TL parayı da usulsüz olarak kullanıldığı tespit edildi. Jandarma'nın 21 Şubat'ta yaptığı operasyonla 'Kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma’, ‘Görevi kötüye kullanma' iddiasıyla, 10 kişi gözaltına alınarak, dijital materyallerine el konuldu.

        Jandarma'daki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin, sorgusu sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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