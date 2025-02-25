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        Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu: 3 tutuklama

        EDİRNE'de polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 11:16 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:20
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        Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu: 3 tutuklama
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        EDİRNE'de polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde düzenlenen ortak operasyonda FETÖ/PDY şüphelileri Ö.C., Ö.U. ve T.A., yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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