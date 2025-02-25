Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu: 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde düzenlenen ortak operasyonda FETÖ/PDY şüphelileri Ö.C., Ö.U. ve T.A., yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

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