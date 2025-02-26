Yunanistan'a kaçmak isteyen El Kaide şüphelisi yakalandı
EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmak isteyen terör örgütü El Kaide şüphelisi Y.
EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmak isteyen terör örgütü El Kaide şüphelisi Y.Z. yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan’a gitmek isteyen terör örgütü El Kaide şüphelisi Y.Z.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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