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        Yunanistan'a kaçmak isteyen El Kaide şüphelisi yakalandı

        EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmak isteyen terör örgütü El Kaide şüphelisi Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 12:12 Güncelleme: 26.02.2025 - 12:15
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        Yunanistan'a kaçmak isteyen El Kaide şüphelisi yakalandı
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        EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmak isteyen terör örgütü El Kaide şüphelisi Y.Z. yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan’a gitmek isteyen terör örgütü El Kaide şüphelisi Y.Z.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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