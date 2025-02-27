Yunanistan'a kaçarken yakalanan El Kaide şüphelisi tutuklandı
EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan terör örgütü El Kaide şüphelisi Y.
EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan terör örgütü El Kaide şüphelisi Y.Z., tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan’a gitmek isteyen terör örgütü El Kaide şüphelisi Y.Z.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Z., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
Öte yandan güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve 'Silahlı terör örgütü PKK’ya üye olmak' suçundan arandığı belirlen A.H.’yi yakalayarak gözaltına aldı. PKK şüphelisi A.H., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
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