Yunanistan'a kaçarken yakalanan El Kaide şüphelisi tutuklandı

Öte yandan güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve 'Silahlı terör örgütü PKK’ya üye olmak' suçundan arandığı belirlen A.H.’yi yakalayarak gözaltına aldı. PKK şüphelisi A.H., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

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