Edirne'de hafif ticari araç dereye uçtu: 2 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Ferah Sokak’ta meydana geldi. M.A.’nın kontrolünü yitirdiği 34 GVE 794 plakalı hafif ticari araç, Kırkkavak Deresi’ne uçtu. Kazada, sürücü M.A. ve yanındaki S.B., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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