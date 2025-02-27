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        Edirne'de hafif ticari araç dereye uçtu: 2 yaralı

        EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde dereye uçan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 14:19 Güncelleme: 27.02.2025 - 14:25
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        Edirne'de hafif ticari araç dereye uçtu: 2 yaralı
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        EDİRNE’nin Uzunköprü ilçesinde dereye uçan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Ferah Sokak’ta meydana geldi. M.A.’nın kontrolünü yitirdiği 34 GVE 794 plakalı hafif ticari araç, Kırkkavak Deresi’ne uçtu. Kazada, sürücü M.A. ve yanındaki S.B., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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