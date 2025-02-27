HAVELSAN Genel Müdürü Nacar: CENGAVER ile ilgili yoğun çalışmalarımız sürüyor

HAVA Elektronik Sanayi (HAVELSAN) Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, bir süredir üzerinde çalışılan dijital asker CENGAVER ile ilgili, "Bu konuda yoğun çalışmalarımız devam ediyor ve inşallah önümüzdeki dönemlerde de bunu da bir ürün olarak ilgili kurumlarımızın kullanımına sunuyor olacağız" dedi.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Trakya Üniversitesi'nin düzenlediği 'Nereye Gidersen Git Başladığın Yeri Unutma' etkinliğinde, öğrencilerle buluştu. Kendisi de 1995 yılında Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan Nacar, hem mesleki deneyimlerini anlattı, hem de HAVELSAN'ın faaliyet alanları ve projeleriyle ilgili bilgiler verdi. Programa Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programın açılışında konuşan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hatipler, Nacar'ı mezun olduğu üniversitede ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

'BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ HİÇBİR ZAMAN YOK OLMAYACAK'

Programda, katılımcılara deneyimlerini paylaşıp, HAVELSAN'ın faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Nacar da 30 yıl aradan sonra Trakya Üniversitesi'nde olmaktan mutluluk ve heyecan duyduğunu söyledi. İçinden geçilen dönemde bilgisayar mühendisliğinin gözden düşecek bir meslek olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Nacar, "Çok kıymetli öğrenci arkadaşlarım var burada. Acaba biz bilgisayar mühendisi olarak yanlış meslek mi seçtik? Gelecekte işsiz mi kalacağız? Yapay zeka dünyayı değiştiriyor, bizi de demode mi edecek gibi kaygılar taşıyorlar olabilirler. Dolayısıyla ben bunların çok yersiz olduğunu, eğer değişimi yönetebiliyorsak, kendimizi geliştirebiliyorsak, hiçbir şekilde, hiçbir meslek asla yok olmayacak, daha ilerleyecek, daha farklı boyutlara farklı noktalara gidecek diyerek buradaki hüsnüniyetimi belirtmek istiyorum" dedi.

'DEĞİŞİMİ YÖNETELİM'

Öğrencilerin, çağın değişimine ayak uydurup, bu değişimi yönetmeleri gerektiğini dile getiren Nacar, "Böyle bir dünyaya doğru gittiğimizin farkında olalım ve bu değişimi yönetelim. Yönetirsek biz bu işin dışında kalmayız. Geçmişte 1361'den bu yana olduğu gibi biz yine burayı başkent yapabiliriz gönüllerimizde ve biz buralardan dünyaya, dünyanın çeşitli yerlerine tekrar kendi kültürümüzü, medeniyetimizi, ışığımızı yayabiliriz. Bizde bu cevher var, bir defa oldu. 2000 yıl önce, 1000 yıl önce oldu, bugün yine tekrardan, yeniden niye olmasın diyoruz" diye konuştu.