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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

        EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:01 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:05
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
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        EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi A.H., tutuklandı.

        Güvenlik güçleri tarafından dün 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi A.H.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen A.H., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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