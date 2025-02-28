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        'At sırtında hac' geleneğini yaşatmak için yola çıkan 3 Müslüman İspanyol, Edirne'de

        İSPANYA'nın Endülüs bölgesinden, 500 yıl önce atalarının başlattığı 'at sırtında hac' geleneğini yaşatmak üzere yola çıkan 3 Müslüman İspanyol, Edirne'ye ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 15:31 Güncelleme: 28.02.2025 - 15:35
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        'At sırtında hac' geleneğini yaşatmak için yola çıkan 3 Müslüman İspanyol, Edirne'de
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        İSPANYA'nın Endülüs bölgesinden, 500 yıl önce atalarının başlattığı 'at sırtında hac' geleneğini yaşatmak üzere yola çıkan 3 Müslüman İspanyol, Edirne'ye ulaştı. Yaklaşık 1 ay kalacakları Türkiye'yi at sırtında geçeceklerini söyleyen Abdelkader Harkassi, Mekke'de son bulacak yolculuklarının ardından hac görevlerini yerine getireceklerini ifade etti.

        İspanya'nın özerk bölgesi Endülüs'te yaşayan Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, Endülüs Müslümanlarının 500 yıllık 'at sırtında hac' geleneğini yaşatmak üzere, 3,5 ay önce yola çıktı. At üstünde geçtikleri Avrupa'da en son durak olarak Türkiye'ye ulaşan grubu, Edirne'de, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) temsilcileri karşıladı. Kendi atlarını Hırvatistan’da bırakan hacı adayları, yola kiralık atlarla devam etti. Bulgaristan’dan gümrük kapısından yaya olarak geçip Edirne’ye ulaşan Hernandez, Harkassi ve Rodriguez’e kentteki bir çiftlikten at tahsis edildi. Grup, kentin tarihi Meriç ve Tunca köprülerinden at üstünde geçip, Selimiye ve Eski Cami gibi tarihi ibadethaneleri gezdi.

        Akşam saatlerinde Edirne’ye gelmesi beklenen atlarıyla yarın sabah kutsal topraklara doğru yola çıkacak grup, sırasıyla İstanbul, Bolu, Ankara, Konya ve Adana'dan geçip, Suriye'ye gidecek. Kafile buradan da Ürdün ve ardından Suudi Arabistan'a geçecek.

        'TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 1 AY KALACAKLAR'

        YTB Edirne Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şentürk, Edirne'nin tarihi bir gün yaşadığını belirterek, "İspanya'dan at sırtında hac yolculuğu projesi kapsamında, Türkiye Geleneksel Spor Branşları Federasyonu tarafından ve Valiliğimizin de desteklediği bir organizasyonla İspanyol asıllı Müslüman kardeşlerimiz, bugün hac yolculuğu için ilimize teşrif etmiş oldular. Grubun lideri Prof. Abdallah Hernandez, İspanyol asıllı bir Müslümandır. İlginç bir hikayesi var. Bu hikayeye göre Hernandez, eğer bir sınavda başarılı olursa Müslüman olacağını taahhüt eder Allah’a. Sınavı başarınca Müslüman olur. Daha sonra, profesörlük sürecini başarıyla tamamlarsa, o süreçten sonra tıpkı ataları Endülüslerin yaptığı gibi aynı güzergahı takip ederek, atla hac yolculuğu yapacağını taahhüt eder. O da gerçekleşince yola çıkarlar ve yaklaşık 4 aylık bir yoldan sonra, bugün itibarıyla Türkiye’ye giriş yapmış oldular. Ülkemizde yaklaşık 1 ay kalacaklar. 3 atlı ve 1 de lojistik destek için araçla 4 kişilik bir grupla ülkemizde 1 ay kalacaklar. Ramazan sonu ve bayramla birlikte ülkemizden ayrılmış olacaklar ve hac yolculuğu için Suriye üzerinden yolculuğa devam edecekler" dedi.

        'UZUN VE ZORLU BİR YOLCULUK'

        Yolculukla ilgili bilgi veren Prof. Abdallah Hernandez, "Allah'a bir söz verdim 35 yıl önce, o nedenle at üstünde yola çıktık. Çok uzun bir yolculuk, çok zorluklar var ama Allah'ın yardımı bizlerle beraber" dedi.

        Ekip üyelerinden Abdelkader Harkassi de Türkiye'deki yolculuklarına değinerek, "İlk İstanbul'a geldik. 1 haftadır İstanbul'daydık çünkü atların gelmesini bekliyorduk. Bugün de Edirne'ye geldik ve çok misafirperverce karşılandık. Türkiye'de yaklaşık 1 ay kalacağız. Edirne'den İstanbul'a, oradan Bolu'ya, Ankara'ya, Konya'ya, Adana ve her şey yolunda giderse Suriye'ye geçeceğiz. Suriye'den Ürdün'e ve en sonunda yolculuğumuz Mekke ve Medine'de son bulacak" diye konuştu.

        Ekip, yarın Edirne'de gerçekleştirilecek törenle İstanbul'a uğurlanacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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