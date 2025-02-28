Keşan'da restorasyonun ardından 5 asırlık camide ilk teravih namazı kılındı

İlk teravih namazını kılmak için başta tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camisi olmak üzere ilçedeki camilere gelen cemaat, ramazanın coşkusunu yaşadı. Restorasyon çalışmaları kapsamında 3 yıldır tarihi camide teravih namazını kılamayan vatandaşlar, camiyi doldurdu Aileleriyle camiye gelen çocuklar da teravih rekatları sırasında getirilen salavatlara eşlik etti.

EDİRNE’ninKeşan ilçesinde huzur ve bereket ayı ramazanın ilk teravih namazı, 3 yıllık restorasyon sürecinin ardından ocak ayında yeniden ibadete açılan 5 asırlık Hersekzade Ahmet Paşa Camisi’nde de kılındı.

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