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        Evinde ölü bulundu; sosyal medyada 'The End' yazmış

        EDİRNE'ninUzunköprü ilçesinde Birol Barış (34), kaldığı evde arkadaşı M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 00:43 Güncelleme: 03.03.2025 - 00:45
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        Evinde ölü bulundu; sosyal medyada 'The End' yazmış
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        EDİRNE’ninUzunköprü ilçesinde Birol Barış (34), kaldığı evde arkadaşı M.A. (31) tarafından ölü olarak bulundu. Barış’ın, sosyal medya hesabından 'The End' yazılı paylaşım yaptığı öğrenildi.

        Olay, akşam saatlerinde Uzunköprü ilçesine bağlı Kurttepe köyünde meydana geldi. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan Birol Barış, komşusu ve arkadaşı M.A.’dan hafta sonu kalmak için Kurttepe köyündeki evinin anahtarını istedi. M.A.’dan anahtarı alan Barış, dün sabah saatlerinde köye gitti. M.A. da bugün, akşam saatlerinde köye giderek Barış’ı aradı. Arkadaşının telefonlara cevap vermemesi ve evin kapısını açmaması üzerine şüphelenen M.A., camı zorlayarak girdiği evde Birol Barış’ı kemerle soba borusuna asılı halde buldu.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde Barış’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar ettiği değerlendirilen Barış’ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. M.A. ise ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Birol Barış’ın olaydan kısa süre önce sosyal medya hesabından ‘The End’ yazılı paylaşım yaptığı öğrenildi.

        Soruşturma sürdürülüyor.

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