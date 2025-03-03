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        PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

        EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 11:40 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:45
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        PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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        EDİRNE’de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi M.L., yakalandı.

        Güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, M.L.'yi, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalayarak, gözaltına aldı. M.L.’nin ‘Terör örgütü PKK’ya üye olmak’ suçundan arandığı belirlendi. M.L., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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