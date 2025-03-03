Restorasyonunda sona gelinen Selimiye Camii, Vakıflar Haftası'nda açılacak

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, restorasyonunda sona gelinen, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'nin mayıs ayında, Vakıflar Haftası'nda açılışının yapılmasının planlandığını söyledi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, her ay düzenlediği 'Hemşehrilerimizle buluşuyoruz' toplantıları kapsamında, AK Parti İl Başkanlığı'nda sorunlarını dinledi. Gazetecilere açıklamada bulunan Aksal, Edirne’de herkesin yakından takip ettiği projeler olduğunu belirterek, "En görünür yer Saraçlar Caddesi, planlandığı gibi hızlı bir şekilde devam ediyor. Diğer tarafta Selimiye Camii var. Ramazan ayına kadar tamamlanmasını planlıyorduk fakat Selimiye Camii bildiğimiz üzere UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmiş bir eser. Bu tarihi eserlerin restorasyon işlemleri iğneyle kuyu kazmak gibidir. Öyle hassas olduğundan işin doğru yapılması çok önemlidir. Bilim kurulu var onlar geliyor, çok değerli hocalarımız var. Aslında yapıda statik olarak çok büyük bir sıkıntı yoktu. Yapılacaklar yapıldı, şimdi sıra kalem işlerinde. Kalem işleri konusunda kurulun kararı var. Bizim hedefimiz mayıs ayında Vakıflar Haftası'nda Selimiye Camii’nin açılışını yapmak büyük bir aksilik olmazsa. Kurulla ilgili bir anlaşmazlık olmazsa eğer Cumhurbaşkanımızla beraber açılışını gerçekleştirmeyi umuyoruz" dedi.

'EDİRNE SARAYI TOPKAPI SARAYI'NDAN 3 KAT DAHA BÜYÜK ALANI KAPSIYOR'

Önemli projelerin arasında Edirne Sarayı'nın da geldiğini belirten Fatma Aksal, "Benim diğer önemsediğim projelerden biri ise Edirne Sarayı’dır. Aslında bir saray yoktu, bunu Edirne’ye gelen herkes soruyordu. Tek bir kapısı kalmıştı. Çok hızlı bir şekilde Milli Saraylar eliyle orayı tekrardan ihya ediyoruz. Cihannüma Kasrı’nın ana binası tamamlandı. Selimiye’den bile yüksek bir bina. Gerçekten çok güzel oldu, şimdi iç tefrişatı var. Alan olarak çok büyük, Edirne Sarayı şu an Topkapı Sarayı’ndan 3 kat daha büyük bir alanı kapsıyor. Hasbahçeleriyle beraber Türkiye’deki en geniş saray. Bütün sarayların çiçekleri Edirne Sarayı’nda yetişiyormuş. Laleleri, gülleri, sümbülleri hepsi bu sarayda yetişiyormuş zamanında. İnşallah bu eski işlevine kavuşturacağız Edirne Sarayımızı. Yine o çiçeklerin hepsi burada yetişecek ve buradan Türkiye’de olan bütün saraylara göndereceğiz" diye konuştu.