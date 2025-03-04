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        Türkiye-Yunanistan sınırına 8,5 kilometrelik duvar yapılacak

        EDİRNE Valisi Yunus Sezer, Türkiye-Yunanistan sınırında 8,5 kilometrelik duvar yapılacağını belirterek, "Batı sınırımızda ilk kez fiziki sınır güvenlik tedbirlerini gerçekleştireceğiz, fiziki duvarlar yapacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 17:47 Güncelleme: 04.03.2025 - 17:50
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        Türkiye-Yunanistan sınırına 8,5 kilometrelik duvar yapılacak
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        EDİRNE Valisi Yunus Sezer, Türkiye-Yunanistan sınırında 8,5 kilometrelik duvar yapılacağını belirterek, "Batı sınırımızda ilk kez fiziki sınır güvenlik tedbirlerini gerçekleştireceğiz, fiziki duvarlar yapacağız" dedi.

        Edirne Valisi Yunus Vali Sezer, kentte kolluk kuvvetleri temsilcilerinin de katılımı ile gerçekleştirilen olağan asayiş toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kentteki asayiş ve sınır güvenliğiyle ilgili alınan yeni kararları paylaşan Vali Sezer, İçişleri Bakanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü destekleriyle yürütülen çalışmalarla ilgili ilk ihalenin yapıldığını söyledi.

        'ŞU ANDA İHALESİNİ YAPTIK'

        Vali Sezer, "Hudut hattında alınan çalışmalarımız; 325 kilometrelik hudut yollarımızın iyileştirilmesi, yapımıyla ilgili çalışmaları geçen yıl eylül ayı itibarıyla bitirmiştik. Bu sene hem elektro optik kulelerin yapılması hem de diğer tedbirlerin alınması noktasında İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'mızın destekleriyle devam ettiriyoruz. Bu sene Batı sınırımızda ilk kez fiziki sınır güvenlik tedbirlerini gerçekleştireceğiz, fiziki duvarlar yapacağız. Malumunuz sadece devriye yolları vardı. Artık devriye yollarını tamamladık ve doğu sınırında olduğu gibi, fiziki belli oranda çit ve duvar yapımını da bu sene yapacağız. Şu anda ihalesini yaptık, onlar da devam ediyorlar. Batı sınırında da ilk kez fiziki güvenlik tedbirlerini, sınırda almış olacağız" dedi.

        'TÜM SINIR BELKİ İLERİKİ DÖNEMLERDE OLACAK'

        Duvarın ilk etapta 8,5 kilometre olacağını kaydeden Sezer, "Şu an itibarıyla biraz ödenek durumuna bağlı ama; 8,5 kilometre başlangıç aşaması planlıyoruz. Tüm sınır belki ileriki dönemlerde olacak. Başlangıç itibarıyla böyle bir çalışma olacak. İçişleri Bakanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü'müzün destekleriyle devam eden bir çalışma. Yunanistan sınırından başladık, inşallah ileriki dönemde duruma göre devam edecek gibiyiz" diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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